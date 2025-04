Disneyland Paris macht es offiziell – Besucher können es kaum erwarten

Die Transformation im Freizeitpark Disneyland Paris ist im vollen Gange. Denn aus dem Walt Disney Studios Park wird die Disney Adventure World. Und der 15. Mai markiert einen ganz besonderen Tag in dieser Entwicklung – nicht nur für den Park, sondern auch die Besucher. Denn dann können sie erstmals sehen, woran hier so lange gearbeitet wurde.

Im Zuge dessen gibt Disneyland Paris nun ein paar News zu den geplanten Änderungen durch – dabei geht es unter anderem auch um die Disney Hotels und das Disney Village.

Disneyland Paris kündigt neue Highlights an

Am 15. Mai wird der neue Eingangsbereich World Premiere eröffnet. Zudem gibt es Neuigkeiten rund um den kommenden Themenbereich zum Film „Der König der Löwen“ und eine von „Oben“ inspirierte Familienattraktion. Darüber hinaus wird die Sequoia Lodge renoviert und brandneue Blockhütten werden auf der Davy Crocket Ranch entstehen – gleich nach den Sommerferien. Und dann steht auch noch die Eröffnung eines Lego Stores an.

Eine ganze Menge, auf die sich die Besucher freuen können. Doch das war es noch lange nicht.

Disneyland Paris nach 33 Jahren nicht wiederzuerkennen

Am 12. April hat das Disneyland Paris sein 33-jähriges Jubiläum gefeiert und noch weitere Details zur Transformation verraten. So wartet bereits 2026 schon der nächste Themenbereich auf die Besucher. Diesmal werden diese in die Welt von „Frozen“ eintauchen können.

Und sobald der Teil steht, wird der Walt Disney Studios Park offiziell in Disney Adventure Word umbenannt. Die Besucher dürfen also gespannt sein. Das Disneyland Paris besteht aus zwei Themenparks, sieben Hotels, dem Unterhaltungszentrum Disney Village und zwei Kongresszentren.