Disneyland Paris: Das gab es noch nie! Park verkündigt es selbst

Zwei Themenparks, über 50 Attraktionen, spektakuläre Shows und unvergessliche Begegnungen mit Disney-Figuren. Eines ist klar: Das Disneyland Paris ist ein Erlebnis für die ganze Familie.

Und wer dachte, das Disneyland Paris könne sich nicht noch einmal selbst übertreffen, hat sich getäuscht. Seit dem 19. April sorgt ein ganz besonderes Event für Gänsehaut-Momente – das gab es so noch nie.

Disneyland Paris: Disney Music Festivals – das gab es noch nie

Die Rede ist vom ersten Disney Music Festival, das die weltberühmten Disney- und Pixar-Songs in fünf verschiedenen Themenwelten zum Leben erwecken soll. Dafür sorgen mehr als ein Dutzend Live-Konzerte, interaktive Musikerlebnisse und Begegnungen mit ikonischen Charakteren. So treffen Klassiker wie „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ aus „Das Dschungelbuch“ auf moderne Ohrwürmer wie „Nobody Like U“ aus „Rot“. Und das Beste: All das ist im Eintrittspreis enthalten.

Bei dem neuen Festival stehen nicht nur Mickey & Co., sondern auch echte Musikprofis an Trompeten, Streichinstrumenten und Percussion-Setups im Rampenlicht, die gemeinsam mit den Charakteren performen.

Noch bis zum 7. September: Fans sollten sich beeilen

Kein Wunder, dass zum Auftaktwochenende des Festivals Influencer und Prominente aus ganz Europa anreisten. Auch deutsche Stars wie Julia Beautx (26) und Ana Kohler (27) ließen es sich nicht nehmen, das Spektakel live zu erleben und ihre Eindrücke begeistert mit ihren Fans zu teilen. Und wer das Disney Music Festival noch erleben will, sollte sich beeilen. Es geht noch bis zum 7. September 2025.

