DHL: Mit diesem Trick verpasst du den Paketboten nie wieder!

Was für eine geniale Idee von DHL!

Klingelt der DHL-Paketbote bei dir auch grundsätzlich immer in den ungünstigsten Momenten? Etwa wenn du gerade unter der Dusche stehst? Dann kannst du froh sein, wenn du die Schelle hörst, dir schnell dein Handtuch schnappst und zur Tür hechtest. Doch damit dieser Peinlich-Moment ein für alle Mal der Vergangenheit angehört, hat das Logistikunternehmen etwas Neues eingeführt.

DHL: Nie wieder peinliche Momente vor dem Paketboten

Denn umso ärgerlicher als diese kurze Scham ist es, wenn du dein Paket womöglich ganz verpasst. Damit das nicht passiert, gibt es das Live-Tracking, das nun ganz genau daherkommt.

DHL: Mit diesem Trick verpasst du nie wieder, dass der Paketbote bei dir klingelt. (Symbolbild) Foto: imago images

Mit deiner Sendungsverfolgungsnummer kannst du in vielen Fällen deinen Fahrer mit seinem Zustellfahrzeug auf einer Karte sehen. Zusätzlich zum Live-Standort kannst du auch das Zeitfenster sehen, in dem deine Lieferung in etwa bei dir ankommt. Wenn es erst nachmittags geplant ist, kannst du morgens noch entspannt eine Runde einkaufen gehen.

Wer es aber noch genauer wissen will, um den Duschvorgang abzupassen, der kann die Deutsche Post oder DHL-App installieren, wie DHL bei Facebook mitteilt. Dort sollst du dann 15 Minuten vor der Zustellung eine Pushbenachrichtigung bekommen. Dazu schreibt auch DHL belustigt: „Mit dem Paketempfang in Echtzeit nie mehr im Handtuch die Tür öffnen müssen.“ Wie viele Paketboten tatsächlich jeden Tag halbnackte Menschen sehen, ist aber nicht bekannt.

Eine Nutzerin kommentiert allerdings, dass ihr dieses Malheur schon einmal passiert sei. Sie schreibt: „Hatte ich auch schon mal. War so gegen 20:30. Habe im Handtuch auf gemacht und im Hintergrund lief Rammstein.Ich war das Highlight des Tages für den.“ Andere Nutzer freuen sich über die Funktion, loben den Service. Es gibt aber auch andere, die nicht ganz so zufrieden sind und davon erzählen, dass das Zeitfenster oft verschoben würde.

