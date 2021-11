DHL: Paket unerwünscht in Filiale gebracht? So kannst du es erneut zu dir liefern lassen

Paket-Frust wegen DHL? Muss nicht sein!

Es ist definitiv bitter, wenn das DHL-Paket nicht bei sich ankommt, sondern stattdessen zu einer Filiale gebracht wird, von der man das Paket noch abholen muss. Vor allem dann, wenn das DHL-Paket etwas größer oder schwerer ist.

Nicht verzagen – es gibt da nämlich einen kleinen Trick, mit der man das Paket trotzdem vom DHL zu sich nach Hause liefern lassen kann. Und das, obwohl es schon in der Filiale zum Abholen bereit liegt.

DHL: Paket unerwünscht in Filiale gebracht? So kannst du es erneut zu dir liefern lassen

Wenn man selbst nicht zu Hause ist und auch kein Nachbar das Paket annimmt, bringt es der DHL-Bote meist in die Filiale, wo man es abholen kann. Unabhängig davon, ob man wirklich nicht zu Hause war oder der Bote einfach nicht geklingelt hat. Auch das soll es ja geben. Doch das Abholen muss man dann persönlich machen.

Frust über ein verpasstes Paket? Kein Problem, es gibt da nämlich einen kleinen Trick. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Meist ist diese Abholung dann auch erst zum nächsten Werktag möglich, manchmal sogar erst ab dem nächsten Nachmittag. Der Zusteller beendet nämlich zunächst seine Paket-Tour, ehe er in die übrig gebliebenen Pakete in die Filiale fährt. Es kann auch sein, dass ein anderer Lastwagen die Pakete am nächsten Tag in die Filiale bringt. Dann dauert der Abhol-Spaß noch länger, von der Warteschlange in der Filiale mal abgesehen.

DHL: Paket einfach online nochmal zustellen lassen

Es gibt aber einen kleinen Trick, um dem Ganzen bequem zu entgehen. Wenn das Paket nämlich in die Filiale geschickt worden ist, kann man DHL auffordern, eine erneute Zustellung zu tätigen. Dafür geht man auf die DHL-Webseite und geht unter den Menüpunkt „Zweitzustellung beantragen“. Das geht allerdings nur, wenn es an die ursprüngliche Adresse geschickt wird. Und: Die Zustellung erfolgt frühestens zwei Werktage nach der Auftragserteilung über die DHL-Webseite.

Was noch wichtig zu wissen ist: Ein Paket lagert maximal sieben Werktage in der Filiale. Eine erneute Zustellung ist also nur innerhalb dieses Zeitraums möglich, danach geht das Paket zurück an den Absender. Eine Zweitzustellung ist außerdem nicht bei Briefen oder Päckchen möglich, sondern wirklich nur für Pakete. Die Zweitzustellung ist auch möglich, wenn der Zusteller das Paket in eine Packstation gelegt haben sollte.

Gerade jetzt für die kalten Tage also eine bequeme Möglichkeit, verpasste Pakete doch nicht abholen zu müssen... (mg)