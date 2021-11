DHL: Packstationen stellen Kunden vor großes Problem – so einfach lässt es sich beheben

Das wird vielen Kunden von DHL womöglich einen großen Ärger ersparen.

Es geht um die Packstationen von DHL, die App des Paketdienstes und die nötigen QR-Codes. Aber eins nach dem anderen.

DHL vor großen Herausforderungen

Paketdienste wie DHL stehen derzeit vor immensen Herausforderungen. Weil der Handel sich immer mehr ins Internet verlagert, lassen immer mehr Kunden ihre online bestellte Ware von DHL und Co. an die eigene Haustür liefern.

Die Corona-Lockdowns führten ebenfalls dazu, dass Paketdienste in einer Flut von Aufträgen schwammen. Weil der Einzelhandel größtenteils dichtgemacht wurde, blieb vielen Menschen nichts anderes übrig, als ihre Lieblingsprodukte im Internet zu erwerben und von DHL, DPD, Hermes und anderen Dienstleistern liefern zu lassen.

Die DHL-Packstationen stellten manchen Kunden zuletzt vor große Probleme. Foto: imago images/Winfried Rothermel

DHL und die Packstationen

Um dieser Flut von Paketen gerecht zu werden, müssen die Paketdienste sich immer neue Wege der Zustellung einfallen lassen. Ein solcher Weg, der zuletzt immer häufiger genutzt wird, sind die Packstationen von DHL, von denen es in den vergangenen Jahren immer mehr gab.

Kunden können ihre Pakete gezielt an die Packstationen liefern lassen und dort rund um die Uhr abholen. Dieser Service ist besonders praktische für alle DHL-Kunden, die tagsüber arbeiten und weder ihre Pakete zuhause entgegennehmen noch die Pakete bis Ladenschluss in den Postfilialen abholen können.

Doch einige Kunden von DHL haben an den Packtstationen ein besonders großes Problem. Um an den Inhalt eines Fachs in der Packstation zu kommen, muss der Kunde die DHL-App auf seinem Handy nutzen. Doch diese App zeigt regelmäßig eine eigenartige Fehlermeldung an, wie Kunden zuletzt immer wieder berichteten.

DHL: Packstationen bereiten Probleme

So schrieb ein Kunde auf der Facebook-Seite von DHL: „Ich wollte heute ein Paket aus der Packstation abholen. Zuvor wurde bereits das Smartphone in der App aktiviert. Zwischenzeitlich durch Updates/Rücksetzungen habe ich auch die App neu installiert.“

Und weiter: „Als ich heute vor der Packstation stand, per App an das Paket kommen wollte, sollte ich in der App das Gerät neu registrieren. Wie soll ich das bitte machen? Das Gerät ist bereits registriert, ich kann keinen QR-Code abscannen, ebenso kann ich keinen neuen QR-Code per Post zustellen lassen, da ja bereits ein Gerät registriert ist.“

Die schlechte Nachricht: Dieses Problem hatten bereits mehrere Kunden. Die gute Nachricht: Es gibt eine simple Hilfe.

Ein anderer DHL-Kunde antwortete: „Handy aus der App deaktivieren und löschen. App löschen. App neu installieren. Handy aktivieren, und dann sollte es klappen.“

Und tatsächlich, der betroffene Kunde konnte anschließend auf sein Paket zugreifen. „Hat funktioniert, danke“, schrieb er.