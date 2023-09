DHL: Packstation sorgt für Riesen-Ärger – plötzlich hängt dort ein fieser Hinweis

Normalerweise regen sich Menschen, die Pakete per Deutsche Post oder DHL erhalten, vor allem über den DHL-Boten auf. Mal kommt er zu spät oder gar nicht, hat angeblich nicht geklingelt oder ein Paket wieder mitgenommen, das hätte abgestellt werden können.

Doch jetzt sorgt auch eine DHL-Packstation für Ärger – oder vielmehr die Menschen, die diese nutzen. An einer DHL-Packstation kommt es zu einem hitzigen Wortgefecht per Notizzettel.

DHL: Anwohner beschwert sich über Packstation

Die DHL Packstationen sollen Kunden des Versanddienstleisters eigentlich viele Nerven und Zeit sparen. Schließlich sind Menschen, die auf ihre Sendung warten, durch die Paketstellen nicht mehr vom Zeitplan des DHL-Boten oder den Öffnungszeiten der Filialen abhängig, sondern können ihre Pakete dann abholen, wann es ihnen passt.

Trotzdem gibt es nun eine Großstadt in Deutschland, wo eine DHL-Packstation für Ärger sorgt. In dem Fall sind es aber nicht genervte DHL-Kunden, sondern Anwohner in der Nähe einer Packstation, wie ein Beitrag auf der Online-Plattform „Reddit“ zeigt.

So hat jemand kurzerhand einen Hinweis auf die Packstation geklebt: „Bitte leise schließen! Hier wohnen & arbeiten Menschen! DANKE!!!“

DHL: „Es wohnen jetzt schon Menschen in Packstationen?“

Doch der – manche würden sagen: typisch deutsche – Hinweis, ist nicht das einzige Schriftstück, das auf der Packstation klebt. Ein unbekannter Absender hat nämlich geantwortet: „Wenn das mitten in der City dein einziges Lärmproblem ist, dass ab und zu mal jemand in 50 Meter Entfernung ne Packstation-Klappe dicht macht, tausche ich gerne die Wohnung mit dir – würde vor Glück weinen. Grüße von einem Nachbarn mit Wohnung zur Straße hin!“

Mehr Themen:

Während die Angelegenheit für die beiden Notizen-Verfasser ziemlicher ernst zu sein scheint, sorgt sie bei „Reddit“ für allgemeine Erheiterung. „Wir brauchen ein Gesetz für Packstationen mit Mindestabstand zu bewohnten Gegenden!“, lautet ein Kommentar unter dem Beitrag. Ein anderer scherzt: „Es wohnen jetzt schon Menschen in Packstationen? Was kostet so eine DHL-Etagenwohnung?“