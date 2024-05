DHL: Du erwartest ein Paket? Dann begehe bloß nicht diesen gefährlichen Fehler

Du hast vor kurzem etwas im Netz bestellt und wartest sehnsüchtig auf dein DHL-Paket? Dann musst du jetzt besonders vorsichtig sein.

Denn aktuell läuft offenbar eine miese Betrugsoffensive. DHL warnt seine Kunden vor der fiesen Falle.

DHL warnt Kunden vor dieser Masche

An Betrugsmaschen im Internet haben wir uns mittlerweile gewöhnen müssen. Beinahe jedes E-Mail-Postfach ist prallgefüllt mit unzähligen Phishing-Mails. Betrüger versuchen hier über verschiedene Methoden an deine Daten zu kommen. Dafür geben sie sich immer wieder als bekannte Unternehmen wie DHL, GLS und Co. aus. Mittlerweile versuchen es die Betrüger allerdings noch auf anderen Wegen.

So macht aktuell die Nachricht von einer SMS-Offensive die Runde. Im gesamten Bundesgebiet gehen Nachrichten von Paketdiensten ein. Darin heißt es häufig etwa: „Dein Pakettransport wurde unterbrochen“. Zur Begründung heißt es: „Da das Paket keine Hausnummer hat“. Empfänger werden aufgefordert umgehend zu handeln und auf bestimmte Links zu klicken. DHL ist diese Masche wohlbekannt.

So erkennst du die Betrugsmasche

Der Paketdienst warnt auf seiner Webseite vor den Phishing-SMS und stellt klar: „Aufgrund von aktuellen Betrugsversuchen weisen wir darauf hin, dass wir Sie nie per SMS nach Ihren persönlichen Daten fragen oder zu Zahlungen auffordern.“

DHL hat bestimmte Punkte aufgelistet, an denen du die Fälschungen erkennst:

SMS-Fälschungen enthalten oft eine verkürzte URL, sie startet beispielsweise mit https://bit.ly/, um das Ziel des Links zu verschleiern.

Die Nummer des Absenders ist nicht sichtbar, stattdessen sieht man eine generische Bezeichnung wie „Lieferung“.

Die Telefonnummer beginnt mit einer unerwarteten Ländervorwahl (z. B. +235).

Wenn du eine derartige SMS bekommst, klicke auf keinen Fall auf die angegebenen Links. Sonst läufst du Gefahr, dass Betrüger an sensible Daten, wie etwa deine Kontonummer kommen. Du hast eine solche SMS bekommen. Dann schicke bitte die verdächtige Telefonnummer und einen Screenshot der Nachricht an und phishing-dpdhl@deutschepost.de.