DHL: Kunden entdecken mysteriöse Aufkleber auf Paketen – DAS steckt dahinter

Im vergangenen Jahr beförderte die DHL Group rund 1,7 Milliarden Pakete. Kein Wunder, schließlich bestellen ziemlich viele Menschen regelmäßig neue Produkte im Internet oder verschicken Päckchen an Freunde und Verwandte. Es gibt fast nichts, was nicht in einem Paket verschickt werden kann.

Dabei ist es wichtig, das Päckchen richtig zu kennzeichnen, damit nichts zu Bruch geht. Aufschriften wie „Vorsicht Glas!“ kennt sicher jeder und sind auch leicht zu verstehen. Es gibt aber auch Symbole auf den Paketen, die nicht so verbreitet sind und nicht auf den ersten Blick verraten, wofür sie stehen. Vor allem ein Symbol hat schon vielen Postkunden Rätsel aufgegeben.

DHL: Wofür steht bloß DIESES Zeichen auf dem Paket?

Auch Gefahrgut, also Stoffe und Gegenstände, bei denen bei der Beförderung Gefahr ausgehen könnte, können mit DHL verschickt werden. „Daher kann Gefahrgut national gemäß den Gefahrgutregelungen von DHL Paket und unter Einhaltung der zugrundeliegenden Gefahrgutvorschriften für den Landtransport (ADR) versandt werden“, erklärt DHL auf seiner Website dazu. Diese Einhaltung der Vorschriften ist natürlich die Voraussetzung dafür.

Auf einigen Paketen ist in diesem Zuge eine schwarz-weiße Raute zu sehen. Immer wieder fragen sich Postkunden, was es damit auf sich hat.

Auch interessant: DHL: Weiße Packstationen sorgen für Irritationen – das steckt dahinter

Sind Pakete mit der schwarzen Raute, die an der Ober- und Unterseite schwarz und in der Mitte weiß ist, auf einem Paket abgebildet, handelt es sich bei dem Inhalt um Versandstücke, die nach dem Gefahrgutrecht ADR zugelassene Stoffe und Gegenstände in „begrenzten Mengen“ enthalten. Dazu gehören entzündbare und giftige Stoffe in flüssiger und gasförmiger Form. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Stoffe sind im sogenannten „Verzeichnis der gefährlichen Güter“ (ADR) aufgeführt.

Das könnte dich auch interessieren:

Für den Paket-Empfänger ist der Hinweis jedoch eher uninteressant, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA)“ schreibt. Viel eher zeigt das ungewöhnliche Symbol den Lieferanten und Logistikunternehmen, wie die Angestellten mit der entsprechenden Ware umzugehen haben.