DHL: Weiße Packstationen sorgen für Irritationen – das steckt dahinter

Einige werden sich vielleicht schon gewundert haben über die weißen Packstationen. Was kann das sein? Der Paketdienst DHL steckt dahinter und sorgt mit der neuen Aktion für Irritationen bei den Kunden.

Was genau hinter den weißen Packstationen von DHL steckt, erklären wir dir im folgenden. Es gibt einige Besonderheiten.

DHL mit neuer Packstation – „One Stop Box“

DHL möchte sein Packstationen-System weiter ausbauen. Dafür hat das Unternehmen eine Tochterfirma gegründet, um eine andere Art von Packstationen auf den Markt zu bringen, berichtet „t-online“. Das Besondere an der neuen Art soll sein, dass es eine Packstation für alle Anbieter sein soll. Ob DHL, DPD oder Hermes: Alle Paketanbieter sollen willkommen sein.

Der Namen der neuen Automaten lautet „One Stop Box“. Bisher gibt es davon aber nur Prototypen. Dieses Jahr sollen 100 Stück davon in Deutschland aufgestellt werden und im darauffolgenden Jahr bereits 2.000 Stück. In den folgenden Jahren sollen dann mehrere Tausend Packstationen folgen.

DHL: Auch Einzelhändler sollen es nutzen können

Die „One Stop Box“ soll anbieter-offen sein, sodass auch Wettbewerber des Marktführers davon profitieren können. Für Verbraucher wird es dadurch voraussichtlich einfacher werden. Sie können dann alle Pakete von verschiedenen Paketdienstleistern an einem Standort abholen. Sogar Einzelhändler sollen ihre Ware in den Metallfächern der One Stop Box lagern können.

Man spricht in der Paketbranche von „White Lable“-Automaten, wenn sie keine Markenfarbe der Firma haben und unauffällig aussehen. Die „One Stop Boxen“ haben eine weiße Farbe, zumindest die bisherigen Prototypen.

Ganz neu ist das Konzept aber nicht. Eine österreichische Firma hatte bereits Ende 2022 unter dem Namen Myflexbox ähnliche Packstationen in Deutschland aufgestellt. Momentan sind es knapp 200 Stück und bis zum Jahresende sollen 700 sein.