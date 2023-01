DHL führt neuen Service ein – Kunden werden sich damit besser fühlen

Zurzeit macht DHL vor allem Schlagzeilen mit nicht ankommenden Paketen und Streiks. Da kommt diese Neuigkeit für viele Kunden gerade richtig.

Ein neuer Service hat Einzug gefunden in das Angebot des Konzerns. Der könnte den DHL-Kunden ein gutes Gefühl machen, kostet aber auch.

DHL: Neuer Service für die Umwelt

Du interessierst dich für die Umwelt, lebst vegan und fährst lieber mit der Bahn als mit dem Auto? Dann könnte der neue Service von DHL auch etwas für dich sein. Mit dem Empfängerservice „GoGreen Plus“ kannst du dir alle deine Pakete und Warensendungen klimaneutral nach Hause liefern lassen.

Der Unterschied zum normalen „GoGreen“? „Emissionen werden mit GoGreen Plus nicht nachträglich kompensiert, sondern sie werden dank Elektro-LKWs, E-Zustellfahrzeugen und der Investition in alternative Kraft- und Brennstoffe direkt vermieden“, verspricht das Unternehmen. Zudem investiere es in Wärmepumpen an den Zustellstützpunkten und in Bio-Gas oder auch mit hydriertem Pflanzenöl betriebene Fahrzeuge neben zahlreichen Klimaschutzprojekten.

Das hat allerdings auch seinen Preis. Für einmalig 3,79 Euro kannst du den Service für zwölf Monate buchen.

So buchst du „GoGreen Plus“

Der Service gilt für alle Sendungen, bei denen der Versender nicht schon die Option „GoGreen“ gewählt hat. Buchen kannst du ihn entweder über dein Kundenkonto auf „dhl.de“ über „Meine Daten & Services“ oder über die Post & DHL App. Dann musst du die Schaltflächen „Mehr“, „Einstellungen“, „DHL Kundenkonto“, „Nachhaltigkeit“ und schließlich „Empfängerservice GoGreen Plus“ anklicken.

Es gibt unterschiedliche Bezahloptionen, unter anderem geht es auch über deine gesammelten Bonuspunkte. Ganz besonders wichtig: Immer Adresse und E-Mail überprüfen! Sonst gibt es nachher noch eine Verwechslung oder andere Probleme.