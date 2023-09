DHL verschickt Pakete gratis – unter dieser Bedingung

Besondere Aktion von DHL! Der Brief- und Paket-Express-Dienst ist dieser Tage scheinbar in Geberlaune und verschickt seine Pakete gratis. Was sich wie ein Traum für alle Online-Shopping-Fans anhört, ist in diesen Tagen Realität.

Wie so vieles auf dieser Welt hat dieses außergewöhnliche Angebot aber auch ein paar Einschränkungen. Denn um den kostenlosen Versand von DHL nutzen zu können, musst du folgende Bedingungen erfüllen.

DHL: Hier bekommst du Gratis-Versand

Nach Informationen von „Logistik-Watchblock“ ist der Gratis-Versand von DHL keine ganz neue Aktion. Denn bereits im März dieses Jahres gab es eine ähnliche Kooperation mit dem Online-Marktplatz Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen). Damals wurden die Versandkosten für die ersten 150.000 Kunden übernommen.

Bei der aktuellen Gratis-Versand-Aktion steht nun den ersten 35.000 Kleinanzeigen-Kunden die Lieferung von kostenlosen Pakten zur Verfügung. Das besondere Angebot von DHL ist allerdings begrenzt und gilt nur bis zum 15. September. Wenn du das Angebot des Gratis-Versands in Anspruch nehmen willst, dann musst du aber noch eine weitere Bedingung erfüllen. Denn DHL und Kleinanzeigen wollen, dass du deinen Kauf über die Bezahlfunktion des Online-Kleinanzeigen-Portals abschließt.

DHL: Mit diesem Aktionscode gibt’s kostenlosen Versand

Voraussetzung für den kostenlosen Versand ist also, dass du bis zum 15. September über die hauseigene Bezahlfunktion „Sicher Bezahlen“ von Kleinanzeigen einkaufst. Diese erfolgt automatisch, wenn du auf „Angebot machen“ oder „Direkt kaufen“ klickst. Der kostenlose Versand ist nur über den Versanddienst DHL verfügbar.

Wenn du dann noch zu den ersten 35.000 Kleinanzeigen-Kunden gehörst, dann musst du nur noch beim Check-out den Aktionscode „Happy“ eingeben. Wenn die Bedingungen dann alle zutreffen, übernimmt das Online-Kleinanzeigen-Portal die Versandkosten für alle auf Kleinanzeigen angebotenen Paketgrößen von DHL.

Auf ihrer Website teilte Kleinanzeigen mit, dass der Aktionscode „Happy“ pro Nutzer dreimal eingelöst werden kann.