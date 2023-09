DHL: Verhalten von Zusteller schockiert – „Solltest du melden“

Für viele Menschen in Deutschland gehört der Kontakt mit den Zustellern von DHL, Hermes und Co. längst zum Alltag. Schließlich hat sich Online-Shopping in den letzten Jahren nicht erst durch die Corona-Pandemie etabliert.

Entsprechend wünscht man sich natürlich ein gutes Verhältnis zu seinem Lieferanten. Schließlich möchte man sein Paket auch an die Tür geliefert bekommen und nicht, obwohl man zuhause war, später zum Nachbarn oder in die Filiale gehen müssen. Doch wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ berichtet, ging einer DHL-Kundin die Nähe zu ihrem Zusteller doch zu weit.

DHL: Kundin schildert Schockierendes

Die Berlinerin schilderte ihren Fall auf der Social-News-Plattform „Reddit“. Immer wieder würde sie von ihrem DHL-Boten umarmt werden. Bei der Paketübergabe würde er immer wieder ihren Arm berühren, sie versuchen zu streicheln. Ihr selbst sei das sehr unangenehm, berichtete sie. Ganz besonders schockierte es sie, wenn der Zusteller sie darum bitten würde, ihre Wohnung zu verlassen, um ihm beim Tragen der Pakete zu helfen.

Die Frau, die anonym blieb, suchte auf der Online-Plattform nach Ratschlägen, wie sie mit ihrem offenbar ziemlich aufdringlichen Zusteller umgehen sollte. Die Antworten fielen dabei ziemlich deutlich aus.

DHL: Frau sollte Vorfall melden

„Das ist absolut nicht okay“, schrieb beispielsweise ein Reddit-User. „Wenn der Mann dich gegen deinen Willen umarmt, geht das schon in Richtung sexuelle Belästigung.“ Sein Rat lautete: „Du solltest den Mann auf jeden Fall sofort bei seinem Arbeitgeber melden.“ Auch andere User zeigten sich empört über das Verhalten und rieten zur Meldung.

Die Frau, die den Beitrag verfasste, reagierte auf die Tipps und Ratschläge nicht. Wie die DHL auf diese Geschichte reagierte, liest du bei unserem Partnerportal „BERLIN LIVE“.