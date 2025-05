Edeka zahlt Kunden jetzt Geld aus – unter dieser Bedingung

Der wöchentliche Einkauf bei Edeka, Rewe und Co. kann zuweilen ganz schön teuer werden. Insbesondere, wenn nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Familie mit eingekauft werden muss, greift der ein oder andere an der Kasse tief in die Tasche.

Bei der Supermarkt-Kette Edeka gibt es nun ein neues Angebot, bei dem Kunden das Geld nicht loswerden, sondern es bekommen. Eine Bedingung gibt es dafür allerdings. DAS steckt hinter dem neuen Service.

Dafür zahlt Edeka Kunden Geld

Gemeinsam mit SoldMine, einem niederländischen Start-up, hat die Supermarkt-Kette Edeka ein neues Angebot ins Leben gerufen. Kunden können von jetzt an ihre elektronischen Geräte gegen einen Geldbetrag in Form eines Gutscheins oder als Überweisung auf das Bankkonto eintauschen.

Unter das Angebot fallen Handys, Macs, Tablets, Konsolen, Smartwatches oder auch Audio-Geräte. SoldMine recycelt die ungenutzten Geräte und schenkt ihnen ein neues Leben – also tust du nicht nur deinem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt etwas Gutes.

Und so geht’s

Um das Angebot zu nutzen, musst du zunächst einige Fragen zu deinem Gerät beantworten – zum Beispiel, um welches Gerät es sich handelt oder wie funktionsfähig es noch ist. Damit möchte das Unternehmen den Wert deines Elektrogeräts ermitteln und macht dir ein Angebot. Wenn du mit diesem einverstanden bist, gibst du noch einige persönliche Daten an und musst das Gerät anschließend einschicken, wobei der Versand kostenlos ist. Aber Achtung: Du kannst das Gerät nicht in einer Edeka-Filiale abgeben, sondern musst es per Post versenden.

Der Prozess ist also relativ simpel. SoldMine gibt an, dass du das Geld innerhalb von 48 Stunden, nachdem dein Gerät überprüft wurde, wie von dir gewünscht auf deinem Bankkonto, als Gutschein oder als Guthaben für Edeka smart ausgezahlt wird.

Doch lohnt sich das Angebot wirklich? Laut einem Test von „Computer Bild“ gibt es bei Plattformen wie „Ebay“ möglicherweise mehr Geld für das gleiche Gerät. Trotzdem ist die Abwicklung um einiges komplizierter, als der Verkauf über den neuen Edeka-Service, wodurch besonders Kunden, die ihr Elektrogerät einfach nur loswerden wollen, wohl auf die Alternative des Supermarktes setzen werde.