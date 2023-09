DHL-Pakete werden nicht in den Versand gegeben – das ist der Grund

Einige Kunden von DHL werden dieses Phänomen schon häufiger beobachtet haben: Man schaut in die Sendungsverfolgung, weil man ein Paket erwartet. Doch die erwartete Sendung rührt sich laut des Tracking einfach nicht vom Fleck.

In den sozialen Netzwerken melden Kunden immer wieder solche Probleme. Sie haben Produkte bestellt, die sie dringend benötigen – oder umgekehrt: Sie versenden Ware, die ihre Kunden dringend brauchen. Doch laut DHL-Sendungsverfolgung schlummert das Paket vorerst so manchen Werktag in der Filiale.

DHL-Pakete lassen auf sich warten

Eigentlich macht DHL seinen Kunden ein Versprechen, das keinen Raum für Fehlinterpretationen lässt. Päckchen und Pakete sollen spätestens am nächsten Werktag versendet werden. Der Konzern will seinen Kunden die Garantie geben, dass alle Sendungen so schnell wie möglich von A nach B geliefert werden.

Doch wie die Kundenbeschwerden zeigen, lässt sich dieses Versprechen von DHL nicht immer einhalten. Auch am folgenden Werktag befinden manche Sendungen sich immer noch in den Filialen, in denen sie vom Sender abgegeben wurden. Woran liegt’s?

Das sagt DHL

DHL weist darauf hin, dass man zwar alles versucht, um besagtes Versprechen einzuhalten. Doch speziell in Phasen, in denen das Lieferaufkommen besonders hoch ist, kann DHL für Standard-Sendungen keine Laufzeit-Garantie abgeben. Besonders betroffen ist die Vorweihnachtszeit, die meist mit den Black-Friday-Sales großer Online-Shops so richtig an Fahrt aufnimmt.

Daher der wichtige Ratschlag für alle DHL-Kunden: Man kann nicht fest damit rechnen, dass Pakete auch wirklich am nächsten Werktag versendet werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Sendungen daher rechtzeitig bestellen bzw. in die Filiale bringen.

DHL-Kunden wegen Abholschein besorgt

Andere DHL-Kunden haben derweil ganz andere Sorgen. Sie bemerkten zuletzt immer wieder, dass die Paketboten die Benachrichtigungskarten in einem sehr zerknitterten Zustand in den Briefkästen hinterließen. Diese Kunden machen sich Sorgen, dass sie mit den defekten Karten ihre Pakete nicht abholen können, weil die Barcodes zerstört wurden.

Für diese Kunden von DHL gibt es gleich Entwarnung. Um die Pakete abzuholen, braucht man die Benachrichtigungskarte eigentlich gar nicht. Es reicht, wenn man in den Filialen den Ausweis vorzeigt.