DHL-Zusteller verrät: DARUM klingeln Paketboten häufig nicht an deiner Tür

Ganz entspannt innerhalb von ein bis Werktagen sollen die Pakete von DHL, Hermes oder DPD in der Regel nach Abgabe bei dir ankommen. Perfekt, schließlich brauchst du noch schnell ein Geschenk für den Geburtstag einer Freundin? Doch plötzlich taucht das Paket am angekündigten Tag nicht auf und du fängst an, nervös zu werden.

Du wartest extra zuhause, um das Paket von dem Zusteller direkt in Empfang zu nehmen. Dann gehst du an den Briefkasten und liest plötzlich eine Benachrichtigung, dass der Paketbote dich nicht zuhause antreffen konnte. Wie kann das sein, fragst du dich? Solche oder so ähnliche Fälle kommen immer wieder vor. Ein angeblicher DHL-Bote hat nun ausgepackt, warum seine Kollegen manchmal nicht klingeln.

Angeblicher DHL-Paketbote packt aus

Auf der Onlineplattform „Reddit“ stellte sich der Mann in den so genannten „Ask me anything“-Threads den Fragen neugieriger DHL-Kunden, wie die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“ berichtete. Die Identität und Authentizität des vermeintlichen Paketboten lassen sich also nicht mit Sicherheit überprüfen. Allerdings lieferte die Person, die nach eigenen Angaben als Paketbote bei DHL arbeitet, äußerst detaillierte Antworten.

Ein Kunde gibt an, dass es ihm schon häufiger passiert sei, dass laut Live-Tracking sein Paket jeden Moment an der Haustür ankommen müsste und er nur auf das Klingeln des Paketboten gewartet hätte, stattdessen aber plötzlich eine Mail bekommen hätte. Und zwar mit der Nachricht, dass der Empfänger zuhause nicht angetroffen werden konnte. Der aufgebrachte Mann wünscht eine Erklärung – und soll sie auch bekommen.

„Das kann viele Gründe haben. Oft passiert sowas, wenn die Zusteller Feierabend haben und dann im Scanner auf Abbruch gehen. Das heißt, dass das Paket am nächsten Tag zugestellt werden sollte. Wenn das Paket aber wieder am nächsten Tag im Wagen rumhängt und der Zusteller wieder Feierabend hat, wiederholt sich das Ganze.“

Zusteller unter enormen Zeitdruck

Der angebliche DHL-Bote behauptet sogar, dass es Kollegen gebe, die vorab schon die Benachrichtigungen ausfüllen würden und somit gar nicht die Absicht hätten zu klingeln. Oder es vergehe einfach zu viel Zeit, bis der Empfänger die Tür öffne. Mehr als 30 Sekunden würde kaum ein Zusteller warten. Vor allem Zeitdruck spielt an dieser Stelle wohl eine große Rolle. „Wenn man überall länger stehen bleiben würde, kommt man nicht mehr nach Hause. Aber wahrscheinlich scannt der Zusteller im Auto schon das Paket ab, druckt den Schein, wirft ihn in den Kasten und geht zum nächsten“, zitiert ihn die „Hessische/Niedersächsische Allgemeine“.

Noch mehr News:

Paketboten haben oftmals zu Beginn einer Schicht den ganzen Lastwagen voll mit mehreren Hundert Paketen. Die alle gilt es an einem Tag auszuliefern. Durch Corona ist der Druck noch gestiegen, da viele Verbraucher online massenhaft bestellen und die Dienstleister mit Personalmangel zu kämpfen haben. Ein Kamerateam hat einen DHL-Boten in Gelsenkirchen bei der Arbeit begleitet und erstaunliche Einblicke bekommen.