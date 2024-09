Deutschlandticket: Passagiere wegen Preisanstieg auf 180 – „Ich kotze!“

Von neun über 49 auf 58 Euro – eine rasante Preisentwicklung für das Deutschlandticket. Auf diesen neuen Preis haben sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern in einer Sonderkonferenz am Montag (23. September) geeinigt. Bereits seit Juli ist klar, dass der Preis von 49 Euro für das Deutschlandticket auf Dauer nicht tragbar ist. Ab Januar 2025 soll es also nun 58 Euro kosten (mehr dazu in diesem Artikel).

Obwohl schon lange klar war, dass es eine Erhöhung geben wird, wurde viel über die Höhe spekuliert – jetzt, wo es offiziell ist, könnten die Meinungen nicht unterschiedlicher sein. Die einen regen sich tierisch auf, die anderen verteidigen die Preiserhöhung. Ein Überblick über die Meinungen von Bahnreisenden im Netz.

Deutschlandticket jetzt teurer: „Ich kotze!“

Es war zu erwarten, dass eine solche Änderung zu vielen Diskussionen im Netz führen würde. Viele Fahrgäste zeigen sich empört über die Preiserhöhung. „Das trifft insbesondere einkommensschwache Menschen, und es wird dazu führen, dass wieder weniger Menschen Busse & Bahnen nutzen. Ich fasse es wirklich nicht“, schreibt ein Nutzer seine eindeutige Meinung auf X. Und damit ist er bei Weitem nicht allein. Gerade bei dem Ruf der Deutschen Bahn, von Ausfällen bis Unpünktlichkeit, ärgern sich viele über den neuen Preis.

Wäre der ÖPNV wenigstens zuverlässig, würden viele den Preis gerne zahlen. Aber bei der Ungewissheit, die Pendler jeden Tag an den Bahnhöfen erleben, auch noch 58 Euro zu zahlen, das sehen viele nicht ein. „Ich kotze!“, bringt ein anderer X-User seine Meinung in einem kurzen Kommentar auf den Punkt. „Vollkommen falsches Signal. Der Preis müsste runtergehen, Fahrradmitnahme inklusive etc.“, meint auch ein anderer. Eine ähnliche Haltung vertritt unser Redakteur Dominik Göttker in diesem Kommentar.

Teilweise heftig werden die Diskussionen im Netz geführt. Viele kündigen an, ihr Deutschlandticket ab 2025 direkt zu kündigen. Aber nicht alle sehen das Thema so negativ.

+++ Deutsche Bahn: Irre Durchsage im ICE – „Würde es selbst nicht glauben“ +++

„Um einiges günstiger als die Monatskarten“

Trotz der Preiserhöhung ist das Deutschlandticket für viele Fahrgäste immer noch die attraktivste Wahl. „So oder so ist es um einiges günstiger als die Monatskarten der verschiedenen Verkehrsverbunde“, schreibt zum Beispiel eine ÖPNV-Nutzerin. Und dem stimmen einige zu. So meint auch ein User in einem Instagram-Threads: „58 Euro ist noch voll ok. Zum Teil habe ich 60 Euro für das Ticket in meiner Stadt gezahlt und damit konnte ich nur in meiner Stadt fahren.“

Das könnte dich auch interessieren:

Ein anderer Deutschlandticket-Kunde ist der Meinung, dass sich die meisten die 9 Euro mehr sicher noch leisten könnten. „Habe das 3-fache nur für NRW gezahlt. Mal die Kirche im Dorf lassen“, fasst er seine Meinung zusammen. Doch dieser positiven Meinung stehen viele Fahrgäste gegenüber, die die Preiserhöhung einfach nur unverschämt finden. Allen wird man es wohl nie recht machen können.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Preiserhöhung letztendlich auf die tatsächlichen Nutzer des Deutschlandtickets auswirken wird und wie viele schlussendlich ihr Abonnement kündigen werden. Die Meinungen im Netz deuten darauf hin, dass es nicht wenige sein werden.