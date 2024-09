Deutschlandticket: Kommt jetzt das böse Erwachen? Bahnfahrer müssen draufzahlen

Das Deutschlandticket gibt es seit nicht einmal eineinhalb Jahren und schon steht eine große Änderung bevor. In einer Sondersitzung beraten die Verkehrsminister der Länder an diesem Montag (23. September) über die preisliche Zukunft des Deutschlandtickets. Klar ist: So günstig wie aktuell mit 49 Euro kann es nicht bleiben!

Deutschlandticket wird teuer – aber um wieviel?

Bereits seit einer Konferenz der Verkehrsminister im Juli steht fest, dass das Deutschlandticket für den Preis für 49 Euro auf Dauer nicht zu stemmen ist. Zu groß ist der finanzielle Aufwand für Bund und Länder. Das günstige Ticket wird demnach nur noch bis Ende diesen Jahres für den aktuellen Preis zu haben sein, ab 2025 soll es mehr kosten. Fragt sich nur noch, wieviel Bahnreisende und Pendler dann draufzahlen sollen?

Der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) hatte im Jahr 2022 noch die Einführung eines 69-Euro-Tickets gefordert, ist sich aber mittlerweile sicher: „Nach unseren Erkenntnissen wären 70 Euro zu viel.“ Das bayrische Verkehrsministerium hält dagegen eine Anhebung auf 64 Euro für notwendig.

+++ Deutsche Bahn: Ticket auf dem Handy und Akku alle? Dann ist DAS deine letzte Möglichkeit +++

Deutschlandticket: „Kommen nicht im Erhöhung herum“

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer, der bei der digitalen Sondersitzung an diesem Montag den Vorsitz hat, mahnte bereits, dass die Erhöhung angemessen sein muss. Sie darf nicht die Attraktivität des Deutschlandtickets mindern, muss aber dennoch eine solide Finanzierung schaffen. „Eine Preiserhöhung wäre angesichts der steigenden Kosten nur vermeidbar, wenn der Bund weitere Mittel zur Verfügung stellte. Das ist derzeit aber nicht absehbar. Deshalb kommen wir nicht um eine maßvolle Preiserhöhung herum“, so der Grünen-Politiker.

Mehr aktuelle Themen:

Aus Länderkreisen geht hervor, dass der Preis für das Deutschlandticket auf 54 bis 59 Euro angehoben werden könnte. Es bleibt also spannend – vor allem für Pendler und Reisende.