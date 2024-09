Deutschlandticket wird teurer: Ist euch das nicht selber peinlich?

Erst waren es neun, dann wurden es 49, nun soll das sogenannte „Deutschlandticket“ ab dem ersten Januar 2025 also 58 Euro kosten. Darauf konnten sich die Verkehrsminister von Bund und Ländern am Montag in einer Sonderkonferenz einigen. Neun Euro mehr also. Eine „maßvolle Preissteigerung“ wie NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen verlautbaren ließ.

Mal ganz ehrlich, Freunde, sind euch solche Aussagen nicht selber peinlich? Warum sollten neun Euro mehr angemessen sein? Die Bahnhöfe sind marode. Die Bahnen, sollten sie nicht wegen „Unwägbarkeiten“ wie ausfallendem Personal, kaputten Stellwerken, Winter- oder Sommereinbrüchen ausfallen, sind überfüllt und oftmals unpünktlich.

Deutschlandticket: Neun Euro mehr sind eine Farce

Zwar rühmt sich die Deutsche Bahn damit, dass 90,7 Prozent der Regionalzüge im August pünktlich kamen, allerdings gilt ein Zug in den Augen der Verantwortlichen auch als pünktlich, wenn die Ankunftszeit um weniger als sechs Minuten überschritten wurde. Das ist ungefähr so, als würde ich meinem Bäcker erklären, dass 90 Cent ja fast ein Euro sind, und es von daher auch reichen würde, wenn ich zehn Cent weniger pro Croissant zahle.

In Anbetracht der Tatsache, dass viele Menschen mit der Bahn pendeln, von daher auch gerne mal einen Zug wechseln müssen, können sechs Minuten Verspätung bedeuten, dass der Anschlusszug eben nicht erreicht wird, aus den sechs Minuten dann mal gerne eine halbe Stunde oder noch mehr Verspätung wird.

Warum also neun Euro mehr? Versteht mich nicht falsch, ich würde die neun Euro gerne bezahlen, wenn ich mich dafür darauf verlassen könnte, dass ich zumindest einigermaßen pünktlich von A nach B komme. Das jedoch kann ich bei der Deutschen Bahn nicht. Im Gegenteil: Die Lebensrealität vieler Pendlerinnen und Pendler sieht so aus, dass sie eine Stunde oder noch mehr eher losfahren, um am Ende auch wirklich zu rechten Zeit am Ziel zu sein. Und dafür 58 Euro? Da kann ich auch gleich volltanken und selber fahren. Das schont die Nerven und ich habe einen garantierten Sitzplatz.