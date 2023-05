Deutschlandticket offiziell am Start – doch DAS stößt Pendlern übel auf: „Das ganze Land ist ein Chaos“

­­­­­Erst das 9-Euro-Ticket, dann das 29-Euro-Ticket und nun nach vielen Diskussionen das lang ersehnte 49-EuroTicket, auch Deutschlandticket, genannt. Seit Montag (1. Mai) können Bahn-Fahrende damit deutschlandweit alle Nahverkehrszüge nutzen.

Deutschlandticket: Die Enttäuschung ist groß

Bisher wird das Angebot gut angenommen, an den Schaltern bildeten sich lange Warteschlangen.

Doch bereits nach ein paar Tagen macht sich Unzufriedenheit breit: Der Zug hat Verspätung, die WCs sind gesperrt und das Bordbistro geschlossen. Für viele eine bittere Enttäuschung nach der Kaufentscheidung des Deutschlandtickets.

Nichts klappt, wie geplant

Deutschlandticket-Nutzer lassen ihrer Wut im Netz raus. „Das ganze Land ist ein Chaos“ lautet der Kommentar eines Kunden. Ein anderer Kunde beschwert sich ebenfalls: „Jetzt habe ich das 49-Euro-Ticket gekauft – der Schienenverkehr wird vorläufig eingestellt. Danke Deutsche Bahn !!“

RTL schaut hinter die Kulissen

Der Fernsehmoderator Peter Kloeppel will jetzt Licht ins Dunkle bringen. Mit „Peter Kloeppel DURCHLEUCHTET: Das Chaos bei unserer Bahn“ will die Sendung aufklären, warum bei der Bahn so viel schiefläuft. Erfahrungsberichte und Experten-Interviews sollen Bahn-Fahrenden nun Informationen darüber geben, wieso es zu Verspätungen kommt, mit welchem Problemen Zugführerinnen und Zugführer zu kämpfen haben und welche Lösungsansätze es bereits gibt.

Das 90-minütiges Spezial wird am 1. Juni um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.