Deutsche Stadt ist die unfreundlichste der ganzen Welt – es ist nicht Berlin!

Wer viel am Reisen ist oder auswandert, sieht nicht nur unterschiedliche Orte und Städte, sondern lernt auch deren Einwohner kennen. Sie sind einem nicht immer sympathisch, was jetzt auch zahlreiche Deutsche schmerzlichst feststellen müssen.

Die Expat-Community Internations ist ein globales Netzwerk für Einwanderer mit Menschen in 420 Städten weltweit. Mitglieder haben nach Angaben von „Express.de“ mehrere Städte bewertet und im Zuge dessen die unfreundlichste Stadt der Welt gekürt. SIE befindet sich in Deutschland, doch Spoiler: Es ist nicht Berlin!

Deutsche Stadt ist die unfreundlichste der Welt

Stattdessen hat es München auf Platz 1 geschafft und obwohl man in vielen Rankings den ersten Platz anstrebt, hätte die deutsche Großstadt auf DIESEN Titel vermutlich lieber verzichtet.

+++ Weltglücksbericht: Deutschland auf Platz 22 – „So viel Frust und Hass“ +++

München ist aber längst nicht der einzige deutsche Ort, der es bei der Abstimmung um die unfreundlichste Stadt der Welt in die Top 10 geschafft hat.

+++ Ruhrgebiet landet bei neuem Ranking ganz unten – doch in Gelsenkirchen ist es am schlimmsten +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

DIESE Städte kommen gar nicht gut an

Auf Platz 2 des Rankings landete die deutsche Hauptstadt Berlin. Das ist wohl weniger überraschend, denn die Berliner Schnauze steht für rauen Humor und brutale Ehrlichkeit. Zweiteres wird hin und wieder auch ungefragt geteilt.

Hier mehr lesen:

Hamburg hat in dem Ranking ebenfalls schlecht abgeschnitten und ist laut Ranking die drittunfreundlichste Stadt der Welt. Ob die Bewohner dort wegen des Hamburger Schietwetter schlecht gelaunt sind oder weshalb sie sich die Bronzemedaille sicherten, ist allerdings unklar. Frankfurt hat den vierten Platz übersprungen und landete auf Platz 5. Doch welche Städte außerhalb Deutschlands sind noch in der Top 10 vertreten?

Im Ranking: DAS ist die top 10

Hier findest du die Top 10 im Überblick:

München Berlin Hamburg Wien Frankfurt Vancouver Paris Oslo Rom Istanbul

Dementsprechend ist kein Land so häufig vertreten wie Deutschland. Alle anderen Länder sind jeweils nur einmal in dem Ranking aufgetaucht. Ob sich dadurch in Deutschland etwas ändert, ist allerdings fraglich.