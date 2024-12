Ruhrgebiet landet bei neuem Ranking ganz unten – doch in Gelsenkirchen ist es am schlimmsten

Zeche Zollverein in Essen, Gasometer in Oberhausen und Tetraeder in Bottrop: Das Ruhrgebiet besticht mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und lockt damit zahlreiche Touristen in seine Städte. Doch nicht immer schreibt das Ruhrgebiet positive Schlagzeilen. Vor allem Städte wie Gelsenkirchen und Duisburg stehen hier und da negativ im Fokus – so auch bei diesem Ranking.

Wer aus dem Ruhrgebiet kommt, der weiß die Schönheit des Potts zu schätzen. Vor allem die Bergbau-Tradition hat bei Pottlern einen hohen Stellenwert. Doch immer und immer wieder schneidet der Ruhrpott in Rankings fies ab. Erst kürzlich strafte ein solches den Ballungsraum in NRW übel ab. Es ging um die Zufriedenheit mit den Bahnhöfen. Demnach landen Städte wie Duisburg, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen dabei ganz hinten (wir berichteten).

Ruhrgebiet: Einwohner haben das Geld nicht locker sitzen

Und auch in diesem Ranking schneidet der Pott alles andere als gut ab: Wie das ZDF berichtet, zeigt eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), wo sich die Menschen am meisten leisten können. Und im Ruhrgebiet scheinen die Einwohner vergleichsweise wenig Geld auf dem Konto zu haben. So landet Herne auf Rang 396 und Duisburg auf Platz 398. Am schlimmsten ist es jedoch in Gelsenkirchen – die Pott-Stadt muss sich mit Platz 399 begnügen!

Hier können sich die Menschen am meisten leisten

Am wenigsten leisten können sich übrigens die Menschen im hessischen Offenbach. Wer im Landkreis Starnberg (Bayern) lebt, der hat das Geld besonders locker sitzen. Hier haben die Menschen am meisten Geld zum Ausgeben zur Verfügung. Dazu wurde das Einkommen in allen deutschen Regionen ins Verhältnis zu den dortigen Lebenshaltungskosten gesetzt.

Gelsenkirchen wird seinen schlechten Ruf also einfach nicht los…