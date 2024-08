Deutsche Post: Nach Wacken ist es nicht mehr zu leugnen – Besucher sorgen für neuen Rekord!

Alle Jahre wieder bringt die Deutsche Post als besonderes Highlight für Besucher neue, eigens designte Briefmarken zum Festival Wacken heraus. Auch in diesem Jahr konnten sich Besucher am kleinen, festivaleigenen Postamt einen Eindruck von den neusten Kreationen verschaffen – und sie an Freunde und Familie in der Heimat verschicken. Wie die Briefmarken aussehen, kannst du hier sehen >>>.

In diesem Jahr fand das Heavy-Metal-Festival vom 28. Juli bis einschließlich 3. August statt. Nur wenige Tage später zieht die Deutsche Post eine erste Bilanz. Und Mitarbeiter reiben sich bei diesen Zahlen verwundert die Augen!

Deutsche Post verkündet es selbst

Denn wie die Deutsche Post gegenüber „AFP“ angibt, hat sie beim diesjährigen Wacken Open Air in Schleswig-Holstein satte 35.000 Sonderbriefmarken verkauft. Nach einer ersten Bilanz ist das ein neuer Rekord, die Briefmarken waren nach eigenen Angaben „so beliebt bei den Metalheads wie nie zuvor.“

Doch scheinbar gingen im kleinen Postoffice auf dem Gelände in der gleichnamigen Gemeinde Wacken nicht nur die besonderen Briefmarken als Andenken über die Theke. Besucher kauften auch 23.000 Postkarten – viele davon sicherlich, um ihre Lieben daheim an der Festival-Erfahrung teilhaben zu lassen. Zum Vergleich: 2022 wurden gerade mal 9000 Postkarten und 13.000 Wacken-Briefmarken verkauft.

Wacken-Veranstalter wird deutlich

Die neu designte Briefmarke wurde dabei in dreierlei Variationen sowohl für national versandte Postkarten (70 Cent) und Standardbriefe (85 Cent) sowie für Karten ins Ausland (95 Cent) verkauft. In diesem Jahr konnten sich Metal-Fans erstmalig auch online eines der besonderen Sondereditionsstücke kaufen. Nur vor Ort konnten sich Absender allerdings auch noch einen der besonderen Wacken-Poststempel sichern.

Doch nicht nur die Deutsche Post zieht nach Wacken ein Fazit. Auch der Festival-Veranstalter Holger Hübner spricht gegenüber „AFP“ von einer großen Ehre. „Die wohl lauteste Postfiliale der Welt ermöglicht es unseren Fans, Erinnerungen und Grüße an Freunde in die ganze Welt zu versenden“, erklärte er. Bleibt zu hoffen, dass die Festival-Grüße auch am Ende bei allen Empfängern ankommen!