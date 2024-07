Deutsche Post mit seltsamer Vorgabe – warum ist DAS teurer?

Wenn man einen Standardbrief mit der Deutschen Post versenden will, zahlt man für den Versand pro Brief 85 Cent. Jedoch gibt es eine seltsame Vorgabe, wodurch der Versand teuer wird. Für den Versand wird mehr berechnet, obwohl der Brief genau dieselbe Größe und Gewicht hat wie ein Standardbrief.

+++ Deutsche Post haut einen raus – DARUM reißen sich jetzt alle +++

Bei besonderen Anlässen ist es bei vielen Kunden der Deutschen Post beliebt, bunte und individuell gestaltete Briefumschläge zu schicken. Sei es zum Geburtstag, Hochzeit oder Feiertage, die Empfänger freuen sich immer über die bunten Briefumschläge. Jedoch muss man für den Versand dieser Briefumschläge in der Regel einen Euro zahlen, statt die üblichen 85 Cent.

Deutsche Post: Versand kostet 1 Euro

Eine überraschende Vorgabe, denn die Briefe sind gleich groß und wiegen genauso viel wie die Standardbriefe. Der einzige Unterschied ist, dass sie bunt sind. Jedoch gibt es einen Grund, warum die Deutsche Post für bunte Briefe mehr verlangt. Dies liegt nämlich an der Beschriftung des Umschlags.

Wenn man nämlich direkt die Adresse auf den bunten Briefumschlag schreibt, dann wird der Brief nicht als Standardbrief von der Deutschen Post eingestuft, sondern als Kompaktbrief. Der Versand eines Kompaktbriefes kostet einen Euro. Wenn man dies vermeiden will, muss die Adresse in schwarzer Schrift auf einem weißen Hintergrund geschrieben sein, wie „CHIP“ berichtet.

+++ Deutsche Post: Jetzt ist es amtlich! Kunden haben doppelt und dreifach Pech +++

Auf der Internetseite begründet die Deutsche Post den teureren Versand damit, dass man nur in diesem Fall die Briefe maschinell lesen kann. Wenn die Adresse auf buntem Papier steht, dann müssen die Briefe per Hand sortiert werden und es kommt zu Mehraufwand. Dies führt auch dazu, dass der Versand länger dauern kann.

Weißes Adressetikett umgeht Vorgabe

Wer den teureren Versand und die längere Lieferzeit vermeiden will, sollte also darauf achten, dass man die Adresse in schwarzer Schrift auf einem weißen Hintergrund schreibt. Wenn man trotzdem einen bunten Briefumschlag verwenden will, gibt „CHIP“ den Tipp, dass man einfach auf den Brief ein weißes Adressetikett klebt. In dem Fall wird der Brief von der Deutschen Post als Standardbrief gewertet und man muss lediglich 85 Cent zahlen.

Mehr Themen:

Wenn man seinen Brief mit buntem Briefpapier verschicken möchte, sollte man also auf diese Vorgabe der Deutschen Post achten. Ansonsten muss man für den Versand statt 85 Cent einen Euro zahlen. Durch ein weißes Adressetikett kann man diese Vorgabe jedoch umgehen.