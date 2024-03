Deutsche Post macht es schon wieder – Kunden spitzen sofort die Ohren

Die Deutsche Post lässt sich für ihre kleinsten Kunden immer mal wieder besondere Aktionen einfallen. So können die Kinder jedes Jahr zur Weihnachtszeit ihre Wünsche aufschreiben und die Wunschzettel Weihnachtsmann und Christkind versenden. Und auch der Nikolaus besitzt eine offizielle Adresse. Nun kündigt die Post die nächste gute Botschaft für die Kinder an.

Deutsche Post: „Schön die Löffel spitzen“

Bald ist es schon wieder so weit: Ostern steht vor der Tür. Gerade die Jüngsten freuen sich darauf, am 31. März im Garten die Eier zu suchen und ihre Geschenke auszupacken, die der Osterhase zuvor für sie versteckt hat. Ihre Wünsche für Ostern können sie dabei ganz exklusiv an den Osterhasen persönlich schreiben. „Jetzt schön die Löffel spitzen, denn Hanni Hase ist wieder da“, kündigt die Deutsche Post die beliebte Aktion an, an der schon in den vergangenen Jahren zahlreiche Menschen teilgenommen haben.

Auch interessant: Deutsche Post: Kunde blickt auf Briefkasten und versteht die Welt nicht mehr – „Bitte nicht machen“

Wie jedes Jahr zu Ostern hat Hanni Hase, der Osterhase, auch in diesem Jahr die Postfiliale in Ostereistedt bezogen und erwartet freudig die Osterpost. „Schreib Hanni Hase, was dir auf dem Herzen liegt oder schick Wünsche, male, bastele – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, fordert die Deutsche Post auf.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Post an Hanni Hase

Kinder, die dem Osterhasen schreiben wollen, sollten dies bis zum 23. März machen. So können sich die Kleinen garantiert auf eine Antwort freuen. Eine Altersbegrenzung für diese Aktion gibt es nicht. Ganz wichtig ist jedoch, dass dieser Brief frankiert sein muss. Ein Rückumschlag dazulegen ist nicht notwendig, wie die Post in einem Kommentar auf Facebook erklärt.

Das könnte dich auch interessieren:

Wichtig ist, dass die Absenderadresse auf dem Umschlag nicht vergessen wird, damit eine Antwort auch ankommen kann. Die genaue Adresse des Osterhasen lautet:

Hanni Hase

Am Waldrand 12

27404 Ostereistedt