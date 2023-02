Deutsche Post: Neuer Streik im Anmarsch? So kommt deine Post trotzdem pünktlich an

Es ist zum Haare raufen! Wenn zähe Verhandlungen zwischen den Angestellten (vertreten durch die Arbeitnehmervereinigung verdi) und dem Arbeitgeber (die Deutsche Post) auf dem Programm stehen, schauen zunächst mal die Kunden in die Röhre.

Millionen Briefe, Päckchen und Pakete werden verspätet oder gar nicht zugestellt, wichtige Fristen können überschritten werden. Es gibt aber trotz der Omnipräsenz von der Deutschen Post und DHL auch private Alternativen, bei denen nicht gestreikt wird. Und bei denen man sicher sein kann, dass Sendungen auch pünktlich und ordnungsgemäß ankommen.

Deutsche Post: Neuer Streik im Anmarsch? Private Alternativen oft günstiger

So sind beispielsweise biber post und der MZZ-Briefdienst Optionen, die in ganz Deutschland diverse Sendungen zustellen. Die biber post hat zwischen Harz, Altmark und Ostniedersachsen über 250 Verkaufsstellen und mehr als 350 blaue Briefkästen, in denen Briefe eingeworfen werden können. Gewerbekunden können vereinbaren, dass ihre Post abgeholt wird.

Die Zustellung erfolgt in Sachsen-Anhalt schon am Folgetag, in allen anderen Gebieten innerhalb von zwei Werktagen. Und auch finanziell könnte sich biber post lohnen, denn im Schnitt sind die Leistungen zehn Prozent günstiger als bei der Deutschen Post.

Auch der MZZ-Briefdienst bietet sich für bundesweite Zustellungen an, der ist bei Halle und im südlichen Sachsen-Anhalt beheimatet. Auch hier gibt es über 300 Verkaufs- und Annahmestellen.

Auch in NRW gibt es Post-Alternativen

Schön und gut. Was aber, wenn man nicht in Zentral- oder Ostdeutschland lebt? Auch in NRW gibt es sinnvolle Alternativen zur Deutschen Post. So bietet die „Postservice Düsseldorf“ auch gewohnte Brief- und Postleistungen für das ganze Rhein- und Ruhrgebiet. Ob Düsseldorf, Köln, Essen oder Dortmund – der private Anbieter verspricht günstige und schnelle Zustellungen, verweist auf eine Flotte von 50 Fahrzeugen.

Tatsächlich könnte jetzt die Stunde der privaten Dienstleister schlagen. Bleibt zu hoffen, dass es nicht doch zu einem Generalstreik bei der Deutschen Post kommt. Und der dann nicht auf dem Rücken der Kunden ausgetragen wird…