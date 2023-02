DPD vergünstigt die Paketpreise – doch die Sache hat einen Haken

Pakete verschicken wird immer teurer in Deutschland. Da lässt diese Nachricht von DPD aufhorchen. Der Versanddienstleister will jetzt die Preise senken.

Allerdings gilt das nur für eine bestimmte Versandart – und die hat gegenüber der normalen einen nicht wegzudenkenden Nachteil. Für manche Kunden könnte sich der Preisnachlass bei DPD aber lohnen – und vor allem rechnen.

DPD macht Versandoption günstiger

DPD senkt die Preise für den Shop2Shop-Versand, wie „Paketda“ berichtet – und zwar um je 71 Cent. Dabei werden Pakete nicht bis zur Haustür geliefert, sondern an einen DPD-Shop in der Nähe des Empfängers. Der Versender bringt das Paket in die nächste Filiale und der Empfänger holt es dann beim Nächsten ab. Das erspart dem Versandunternehmen einen Teil des Weges.

Für diese Ersparnis kommt es auch der Kundschaft entgegen. Denn die Shop2Shop-Option ist im Gegensatz zur Haustür-Option jetzt zwischen 1,10 Euro und 1,20 Euro günstiger. Keine Ersparnis haben die Kunden allerdings beim Versand von XL-Paketen – Gurtmaß bis drei Meter. Für die gibt es die Option für Shop2Shop nämlich nicht. Bei Sendungen der Größe L lohnt es zudem kaum, diese zu nutzen, da die Ersparnis gerade einmal 21 Cent beträgt. Zudem gesteht DPD hier bei der Preissenkung den Kunden gerade einmal einen Cent zu.

Preise innerhalb Deutschlands:

Größe Shop2Shop vorher Shop2Shop jetzt Klassisch XS 4,00 Euro 3,29 Euro 4,39 Euro S 4,50 Euro 3,79 Euro 4,99 Euro M 5,90 Euro 5,19 Euro 6,40 Euro L 9,70 Euro 9,69 Euro 9,90 Euro XL – – 16,90 Euro Preis-Übersicht für Shop2Shop bei DPD.

Nachteil von Shop2Shop

Allerdings sollte man sich als Versender von Paketen in jedem Fall vor dem Shop2Shop-Paketversand mit dem Empfänger in Verbindung setzen, um zu klären, ob für diesen ein DPD-Paketshop überhaupt ohne großen Aufwand zu erreichen ist. Denn je nach Region ist das Netz an DPD-Shops sehr lückenhaft. Da ist dann die Ersparnis für den Versender zwar angenehm, der Ärger des Empfängers aber umso größer, weil er weit rausfahren muss, um sein Paket abholen zu können.

Wer aber einen Shop ganz in seiner Nähe hat, der dürfte sich über den Preisunterschied freuen. Denn vor allem Vielversendern, die gerne die Shop2Shop-Option nutzen, kommt er zugute. Und damit ist der Versanddienst jetzt sogar günstiger als ein Großteil der Konkurrenz.

