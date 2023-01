Deutsche Post: Wichtiges Gesetz vor dem Aus? Kunden haben das Nachsehen

Kunden der Deutschen Post, aufgepasst: Ein geändertes Gesetz könnte schon bald Auswirkungen darauf haben, wie schnell du deine Briefe bekommst – oder eben, wie schnell deine Briefe verschickt werden.

In einem Eckpunktepapier zu einem neuen Postgesetz ist davon die Rede, dass Briefe bald nicht mehr am nächsten Tag ankommen müssen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kunden der Deutschen Post.

Deutsche Post: 80-Prozent-Regel könnte wegfallen

Die Vorgabe zu einer 80-prozentigen Zustellung der Briefe am nächsten Werktag, könnte wegfallen, wie „Inside Digital“ berichtet. Bedeutet: Die Deutsche Post könnte sich künftig mehr Zeit lassen für den Transport der Briefe. Das Unternehmen spart so Geld. Die Deutsche Post schickt unter anderem Postflieger von Stuttgart nach Berlin, um die Zustellquote einzuhalten. Das kostet natürlich Geld.

„Die aktuellen Laufzeitvorgaben sind wenig aussagekräftig und sollen angepasst werden“, heißt es im Eckpunktepapier des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Als „kaum hilfreich“ wird die Vorgabe bezeichnet, dass 80 Prozent der Briefsendungen im Jahresdurchschnitt am nächsten Werktag zugestellt werden müssen.

Deutsche Post: Briefe brauchen einen Tag länger

Der Absender weiß schließlich ja gar nicht, ob er zu diesen 80 Prozent gehört – oder eben nicht. „Stattdessen könnten Vorgaben mit längeren Laufzeiten und höherer Verbindlichkeit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer in höherem Maß entsprechen und gleichzeitig eine nachhaltige Erbringung des Universaldienstes ermöglichen“, heißt es vom Ministerium.

Für dich bedeutet das jetzt: Dein Brief könnte in Zukunft im Schnitt zwei Tage unterwegs sein. Dafür soll es aber auch eine Sendungsverfolgung geben. Möglich: Gegen einen Aufpreis wird dir die Post auch weiterhin anbieten, deinen Brief noch am nächsten Tag zuzustellen.

Das neue Postgesetz könnte im Laufe des Jahres beschlossene Sache werden. Unklar ist allerdings, ob das Eckpunktepapier dabei unverändert angenommen wird, wie „Inside Digital“ berichtet.