Kunden der Deutschen Post und DHL, aufgepasst: Das Unternehmen kündigte jetzt eine große Änderung beim Paketservice an. Dabei musst du auf ein paar Sachen achten.

Deine Sendung ist bereits unterwegs zu dir? Dann kannst du jetzt in deiner Paketankündigung oder Sendungsverfolgung die Paketmitnahme kostenlos dazubuchen! Dann weiß dein Zusteller bereits, dass du ein versandfertiges Paket mitgeben möchtest. Falls du nicht zuhause bist, kannst du die Mitnahme auch am Ablageort buchen.

Deutsche Post und DHL: Es gibt eine Bedingung für Nutzung

Wie DHL auf seiner Webseite bekanntgibt, kannst du die Pakete auch ohne Drucker frankieren. Dabei zeigst du einfach den QR-Code deiner mobilen Versandmarke auf deinem Smartphone vor und dein Zusteller übernimmt das Ausdrucken. Der Druck der mobilen Paketmarke ist jedoch nur bei einer persönlichen Übergabe des Pakets möglich.

Doch um diesen neuen Service auch nutzen zu können, gibt es eine Bedingung: Es muss eine ausreichende Ladekapazität im Zustellfahrzeug vorhanden sein. Zudem ist die buchbare Paketmitnahme nur in Kombination mit einer abkommenden Sendung (kein Päckchen, Warenpost sowie Brief- oder Expresssendungen) buchbar.

Deutsche Post und DHL: Funktion noch nicht überall verfügbar

Weil die Funktion gerade erst ausgerollt wird, ist sie noch nicht an allen Standorten verfügbar. So soll dir in Zukunft also der lästige Gang in eine Filiale erspart bleiben.

