Deutsche Bahn: Du willst an Weihnachten zur Verwandschaft fahren? Dann kannst du schon bald Tickets buchen! (Symbolbild)

Deutsche Bahn: Du willst an Weihnachten zur Verwandtschaft fahren? Dann ist DIESER Termin wichtig für dich

Es ist zwar erst Anfang Oktober, aber warum sollte man sich nicht mal schon Gedanken über die Weihnachtsfeiertage machen? Schließlich gibt es auch schon seit August Lebkuchen in den Supermärkten. Das dachte sich wohl auch eine Kundin der Deutschen Bahn.

Die Frau fragt sich anscheinend jetzt schon, welchen Zug sie buchen kann, um in die Heimat zur Familie zu fahren, um gemeinsam Heiligabend unterm Tannenbaum zu feiern.

Deutsche Bahn: Wann gibt es endlich den Winter-Fahrplan?

Auf der Facebookseite des Transportunternehmens fragt sie nach: „Durch den Fahrplanwechsel kann man Tickets für Weihnachten ja immer erst ab Mitte Oktober buchen. Steht da evtl. schon ein genaues Oktober-Datum fest?“

Und prompt erhält sie die Antwort der Deutschen Bahn, dass es in ein paar Tagen schon so weit ist. „ Ja, da gibt es schon ein Datum. Die Buchungen werden ab dem 13. Oktober möglich sein.“ Die Kundin bedankt sich für die schnelle Antwort und wird sogar nur einen Tag später schon mit dem Winterfahrplan belohnt.

In dem Beitrag teilt die Deutsche Bahn mit, dass ab nächsten Mittwoch alle Tickets für Reisen nach dem 12. Dezember 2021 gebucht werden können.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Übrigens: Neu im Fahrplan sind vier Verbindungen, die als „Sprinter“ beworben werden, also rund zehn bis 30 Minuten schneller sein sollen als die bisherige Fahrtdauer. So kommst du beispielsweise von Düsseldorf über Köln nach München in unter vier Stunden. Alle Infos gibt es hier. (js)