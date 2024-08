Deutsche Bahn: Ticket-Hammer! Für Kunden kommt es richtig dicke

Immer wieder kommt es vor, dass Kunden der Deutschen Bahn ihr Ticket online kaufen, Zug, Uhrzeit und Sitzplatzreservierung nochmal durchgehen und sich beim Kaufabschluss dann doch irgendwie verklicken. Statt in Panik zu verfallen, müssen Betroffene in solch einer Situation dann jedoch einfach einen kühlen Kopf bewahren, denn in den meisten Fällen kann mittels einer Sofortstornierung den Fahrpreis erstattet werden und Kunden sich anschließend um die richtige Zugverbindung bemühen.

Ein Prozess, der sonst immer sehr entspannt war, könnte für einige Kunden nun allerdings stressiger werden. Die Deutsche Bahn kündigt nämlich an: Die Zeit für kostenlose Stornierungen wird drastisch gekürzt.

Deutsche Bahn: Kunden müssen sich umgewöhnen

Wer bei der Deutschen Bahn aus Versehen die falsche Zugverbindung gebucht hat, der kann diese mittels der Sofortstornierung meist problemlos rückgängig machen. Dies gilt nämlich nicht nur für teurere Ticketkategorien, sondern insbesondere auch für Superspar- und Sparpreise. „Bei einer Sofortstornierung wird der Fahrpreis komplett erstattet, Extrakosten fallen nicht an“, heißt es dabei in einem Bericht von „Travelbook“.

Wer grundsätzlich die „ach mache ich später“-Einstellung hat, der könnte bei dem Bahn-Konzern künftig Probleme kriegen. Die Frist für die Sofortstornierung soll nämlich von ursprünglich zwölf auf drei Stunden reduziert werden. Doch wer seine eigene Schusseligkeit verschleiern will, der muss noch weitere Dinge als nur die Frist beachten.

Die Stornierung muss nämlich vor dem ersten Geltungstag erfolgen, Tickets, die am Tag der Abfahrt falsch gekauft werden, sind davon also ausgeschlossen. Außerdem greift das Entgegenkommen der Deutschen Bahn nur bei Fahrkarten, die über die Webseite oder App gekauft wurden.