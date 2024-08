Deutsche Bahn: Reise endet für Kunden mal wieder im Fiasko – „Absolute Wahnsinn“

„Bahnfahren in Deutschland! Leute, das ist echt der absolute Wahnsinn“, mit diesen Worten meldete sich ein Reisender zuletzt in den sozialen Netzwerken. Während für ihn Verspätungen und Zugausfälle schon längst nicht mehr der Rede wert sind, teilt er nun eine ganz besondere Erfahrung mit der Deutschen Bahn im Netz und stößt damit durchaus auf Zuspruch. Fest steht jedoch: Damit hätte wohl keiner der routinierten Bahnfahrer gerechnet.

Ob für kurze Strecken oder um einmal quer durch Deutschland zu reisen – nach wie vor greifen unzählige Pendler auf das Angebot der Deutschen Bahn zurück. Seit Jahren gehören in regelmäßigen Abständen Verspätungen, Zugausfälle und Gleiswechsel zum Alltag der Reisenden, sodass sich die Unpünktlichkeit inzwischen zu einem absoluten Running-Gag entwickelt hat. Macht dieser Vorfall allen bisherigen Vorkommnissen nun etwa Konkurrenz?

Deutsche Bahn: Fahrgäste sind völlig fassungslos

„Ich habe den Punkt erreicht, an dem ich mich nicht mehr aufrege, sondern nur noch lache“, erklärt der Deutsche-Bahn-Kunde im Netz. Sein Reise-Highlight: Die Verspätung seines Zuges wird in der App inzwischen in Grün angezeigt, denn „dann sieht es gleich viel harmloser aus“, witzelt er weiter. Doch das war längst nicht alles, das etwas Schwung in seine Bahnreise gebracht hat.

Nicht-funktionierende Reservierungsschilder und geänderte Wagennummern sorgten schließlich dafür, dass es zwischen den Fahrgästen zu lautstarken Streitigkeiten gekommen ist, wem denn nun welcher Platz gehört. „Und als Krönung der Bordansage wurde gerade klargemacht, dass es heute im Bordbistro leider keine heißen Getränke gibt“, berichtet er weiter. Was für ihn als routinierter Bahngast ein „wahres Spektakel“ war, sorgt bei anderen Reisenden hingegen vermehrt für Unmut.

„Alles unter 60 Minuten Verspätung ist gut, also grün dargestellt“, wundert sich ein weiterer Kunde der Deutschen Bahn in der Kommentarspalte unter dem Beitrag völlig perplex. „Bahnfahren ist purer Stress“, zieht ein anderer aus den geschilderten Ereignissen seine logische Konsequenz. Der Tag, an dem die Deutsche Bahn ihre Fahrgäste nicht mehr mit etwaigen Vorkommnissen auf Trab hält, werden sich wohl unzählige Betroffene rot im Kalender ankreiden.