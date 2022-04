Deutsche Bahn greift durch – darum hat dein Ticket bald einen Timer

Die Deutsche Bahn hat ein Logistiknetzwerk auf Schiene und Straße aufgebaut, um Hilfsgüter von Deutschland direkt in die Ukraine zu befördern. Dreimal wöchentlich bringt ein Cargozug Hilfsgüter von Sammelstationen in ganz Deutschland in das Kriegsland.

Die Deutsche Bahn macht ernst!

Große Warntafeln, saftige Geldstrafen – die Deutsche Bahn versucht bereits einiges, um gegen Schwarzfahrer vorzugehen. Doch mit einem neuen Ticketsystem soll es den Betrügern jetzt noch schwerer gemacht werden.

Deutsche Bahn führt Tickets mit Timer ein – deshalb musst du eine Minute nach dem Kauf warten

Schnell in einen Zug der Deutschen Bahn hüpfen und das Ticket erst kaufen, wenn bereits der Schaffner naht? Das soll bald der Vergangenheit angehören.

Durch einen 60-Sekunden-Countdown für Handytickets soll der dazugehörige QR-Code unmittelbar nach dem Kauf nicht lesbar sein, also auch nicht gültig. Das berichtet das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND). Erst nach Ablauf der Minute kann das Ticket gescannt und somit genutzt werden – damit sollen Buchungen nach Fahrtantritt vermieden und Rechtssicherheit geschaffen werden.

Die Deutsche Bahn führt eine neue Regel bei Tickets ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

„Laut der Beförderungsbedingungen der Verbünde sind Fahrgäste dazu verpflichtet, ihren Fahrschein bereits vor Zustieg und nicht erst an Bord zu kaufen“, so eine Sprecherin zu der Maßnahme.

Deutsche Bahn: Timer-Regel gilt nicht deutschlandweit

Die Neuerung wird aber nicht deutschlandweit eingeführt, sondern nur in Berlin und im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und in Hamburg für Fahrscheine des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV). In der Hansestadt soll es allerdings sogar einen 90-Sekunden-Countdown geben, so das RND.

In Berlin löst die neue Regel der Deutschen Bahn den bisherigen Zweiminuten-Timer ab, der immer wieder für Diskussionen und Unklarheiten sorgte. Der Countdown wird in der Deutschen Bahn-App „DB Navigator“ ab dem 12. April eingeführt. (kv)