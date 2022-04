Deutsche Bahn: 70.000 Tickets werden verschenkt – doch es gibt einen Haken

Die Deutsche Bahn kostenlos benutzen und quer durch Europa reisen? Für lau?

Das klingt fast zu schön um wahr zu sein. Doch die Deutsche Bahn lässt wie andere Eisenbahnkonzerne zu, dass die Europäische Union Tickets für ihre Züge verschenkt.

Mit der Deutschen Bahn kostenlos einen Monat lang reisen

Die EU-Kommission verschenkt im Rahmen des Reiseprogramms „DiscoverEU“ wieder Zugtickets an junge Europäer. In diesem Jahr sind es 70.000, wie die Kommission mitteilte. Seit Donnerstag (7. April) können sich Interessierte zwei Wochen lang darum bewerben. In der ersten Runde sollen 35.000 Pässe vergeben werden, im Oktober wird dann die zweite Hälfte verteilt.

Das Ganze hat allerdings einen Haken. Denn bewerben und gewinnen kann nur, wer 18 Jahre alt ist. Nicht älter oder jünger.

Deutsche Bahn: Wer gewinnen will, muss ein Quiz und eine Stichfrage bestehen

Wer zwischen dem 1. Juli 2003 und dem 30. Juni 2004 geboren ist und beim Auswahlquiz erfolgreich war, kann den Angaben zufolge zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. Juni 2023 maximal 30 Tage innerhalb Europas reisen. Wer in der zweiten Jahreshälfte volljährig wird, kann sich erst im Oktober bewerben.

Wer sich bewerben will, muss sein Wissen in einem Multiple-Choice-Quiz mit Fragen zur Europäischen Union und zu EU-Jugend-Initiativen unter Beweis stellen. Bei einer Stichfrage muss dann geschätzt werden, wie viele Bewerberinnen und Bewerber in dieser Runde vermutlich an einem Dienstag geboren sind.

Deutsche Bahn: Seit 2018 gibt es die Aktion

Je näher die Schätzung an der richtigen Antwort liegt, desto mehr Punkte gibt es. Am Ende wird eine Rangliste erstellt, die Tickets – solange der Vorrat reicht — anhand dieser vergeben.

Die Initiative „DiscoverEU“ startete im Jahr 2018 und geht auf die Idee von Aktivisten zurück, jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket zu schenken und ihn so mit dem Kontinent vertraut zu machen.

Auf dich treffen die Kriterien zu? Dann bewirb dich >>> hier für die Tickets. (fb/dpa)