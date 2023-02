Deutsche Bahn: Nächste Streiks bahnen sich an – Reisende brauchen an diesen Tagen starke Nerven

Streiks im ÖPNV sind gerade in den Ferien oder zu Feiertagen besonders lästig. Vor allem diejenigen, die auf Busse und Bahnen angewiesen sind und keine Ausweichmöglichkeiten haben, ärgern sich häufig über die gestrichenen Züge der Deutschen Bahn.

Wer in den kommenden Wochen an Feiertagen verreisen möchte, sollte sich also vorab informieren. Denn die Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben bereits Pläne, die einen Strich durch die Urlaubsrechnung machen könnten.

Deutsche Bahn-Mitarbeiter fordern mehr Geld

Erst die Post, dann der öffentliche Dienst und schon bald die Mitarbeiter von rund 50 Bahnunternehmen. Sie fordern mehr Geld – mindestens 650 Euro zusätzlich im Monat. Um das zu erreichen, ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihre Mitglieder zu Warnstreiks auf.

Im Februar werden die komplizierten Tarifverhandlungen zunächst mit der Deutschen Bahn beginnen. Im Anschluss sollen die Verhandlungen mit 50 privaten Bahnunternehmen folgen. Aufgrund der Vielzahl wird das vermutlich bis Ende März dauern. Außerdem erwartet die EVG zum Auftakt der Verhandlung ein Angebot der Arbeitgeber. Falls das ausbleibt, sind schnelle Warnstreiks die Folge.

Deutsche Bahn: Streiks zu Ostern sind wahrscheinlich

Der Streik beträfe dann alle Bahnunternehmen. Laut „WAZ“ bestehe ab Ende März deshalb erhöhte Streikgefahr. Doch in der Zeit vor Ostern könne es die Kunden der Bahnunternehmen noch schlimmer treffen.

Denn die EVG könnte sich mit der Gewerkschaft Verdi zusammenschließen. Sofern auch dort die Tarifverhandlungen zu keinem Ergebnis kommen, könnten die Gewerkschaften gemeinsam dafür sorgen, dass wichtige Betriebe in den Arbeitskampf einbezogen würden. Statt nur der Bahn wäre dann auch die Kita dicht.

Deutsche Bahn: Weitere Streiks im Laufe des Jahres

Als größere der zwei deutschen Bahngewerkschaften hat die EVG die Macht, den Zugverkehr im ganzen Land lahm zu legen. Bereits ein Streik der kleineren Lokführergewerkschaft GDL hat in der Vergangenheit gezeigt, welche Ausmaße ein Bahnstreik annehmen kann. Und auch für die Lokführer stehen im Herbst neue Verhandlungen an. Nicht nur zu Ostern, sondern auch zu Weihnachten können Kunden der Deutschen Bahn dann weitere Streiks bevorstehen.