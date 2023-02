Deutsche Bahn testet neues Bus-Angebot – doch nur SIE werden es nutzen können

Die Nachrichten um die Deutsche Bahn nehmen kein Ende. Gerade wird vor allem die Einführung des Deutschlandtickets, auch als 49-Euro-Ticket bekannt, heiß diskutiert. Kunden können es kaum erwarten, bis der neue Günstig-Tarif am 1. Mai endlich an den Start geht.

Doch nun hat die Deutsche Bahn verkündet, dass sie auch noch auf ganz anderer Ebene ein neues Angebot für seine Kunden schaffen will. Das soll weder etwas mit günstigen Tarifen, noch mit Bahnen zu tun haben, sondern mit Bussen. Was es damit auf sich hat, erfährst du hier.

Deutsche Bahn: Erste Busse rollen an

Die Deutsche Bahn will künftig Shuttlebusse im Regionalverkehr zum Einsatz bringen. Schon ab diesem Jahr sollen die ersten sogenannten On-Demand-Busse anrollen, die komplett autonom fahren werden. In der Region Rhein-Main sollen die ersten autonomen Fahrzeuge auf die Straße kommen und das ÖPNV-Angebot in der Fläche maßgeblich verstärken.

„Die Branche hat seit vielen Jahrzehnten umfassende und gute Erfahrungen mit so genannten Linienbedarfsverkehren wie Rufbussen, etc. Seit einigen Jahren kommen nun immer mehr neue On-Demand-Angebote im ÖPNV hinzu, auch dank der Digitalisierung und der für diese Verkehre verbesserten gesetzlichen Rahmenbedingungen“, sagte Ingo Wortmann, Präsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), im Sommer 2022 zu der geplanten Innovation.

Doch nun wurde bekannt, dass der Deutschen Bahn bereits Größeres vorschwebt. So sollen rund 200 Millionen Reisende im Jahr in den Konzern-eigenen Bussen transportiert werden, wie das Unternehmen gegenüber dem „Handelsblatt“ mitteilte. Doch nicht alle Kunden werden davon profitieren.

Städter schauen in die Röhre

Denn von der Initiative soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) abseits der Städte erleichtert werden. „In Deutschland leben 55 Millionen Einwohner auf dem Land, wo es aktuell deutlich zu wenig ÖPNV gibt“, sagt die Vorsitzende des DB-Regionalverkehrs. Für diese Menschen wolle man „den öffentlichen Regionalverkehr so flexibel machen wie das eigene Auto“.

Fahrgäste könnten so ganz einfach per App die Shuttlebusse zu virtuellen Haltestellen bestellen. Die Busse sollen so nicht nach festen Fahrplänen, sondern nach Bedarf unterwegs sein. Außerdem sehe die DB vor, dass sie auch als „Zubringer“ fungieren und Reisende zum Bahnhof transportieren, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Doch bis es soweit ist, müssen sich Deutsche-Bahn-Kunden noch ein wenig gedulden. Denn erst 2030 sollen die On-Demand-Busse deutschlandweit im großen Stil eingesetzt werden.