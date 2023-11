Deutsche Bahn: Mega-Streik zur Weihnachtszeit – darauf müssen sich Kunden einstellen

Gerade in der Weihnachtszeit fahren viele Menschen mit der Bahn. Sei es zum Weihnachts-Shopping in anderen großen Städten, zum Ausprobieren verschiedener Weihnachtsmärkte, oder um die Familie über die Festtage zu besuchen. Doch Kunden der Deutschen-Bahn müssen sich in den kommenden Wochen auf einige Einschränkungen einstellen.

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL droht erneut mit Streiks. Die Deutsche Bahn reagiert sofort und bereitet einen Notfall-Fahrplan vor. Das kommt auf die Fahrgäste in der Weihnachtszeit zu.

Deutsche Bahn: XXL-ICE soll zum Einsatz kommen

„Wir streiken!“ – der Satz, vor dem viele Kunden der Deutschen Bahn Angst haben. Nichts fährt mehr und sie kommen nur noch schwer von A nach B. In den vergangenen Monaten hat die Lokführer-Gewerkschaft schon öfter ihre Drohungen wahr gemacht und mit Streiks den Fahrplan der Deutschen Bahn durcheinander gebracht. Mit einem, wenn auch stark reduzierten Angebot, hatte das Mobilitäts- und Logistikunternehmen auch zuletzt stets versucht, einen Notfallplan anzubieten. So soll es auch im Falle der noch kommenden Streiks weitergehen.

Arbeitskämpfe über die Weihnachtstage seien nicht auszuschließen, wie GDL-Chef Claus Weselsky gegenüber der „Bild am Sonntag“ erklärt hatte. Der Notfallplan der Deutschen Bahn distanziert sich von der Idee, Busse als Alternative einzusetzen, da weder genug Fahrzeuge, noch Arbeitspersonal zur Verfügung stehen. Stattdessen soll ein 376 Meter langer XXL-ICE (918 Sitzplätze) den Betrieb teilweise auffangen.

Er soll stark befahrene Strecken bedienen. Die Route von Hamburg nach München, über Köln, Frankfurt und Stuttgart könnte demnach weiter befahren werden. Durch den Einsatz von ausländischen Triebfahrzeugführer können zudem einige grenzüberschreitende Verbindungen der Deutschen Bahn aufrecht erhalten werden.