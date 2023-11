Deutsche Bahn im Ruhrgebiet: Nächste Hiobsbotschaft für Pendler – Strecke gesperrt

Die Deutsche Bahn hat mal wieder einiges geplant, was die Pendler nicht erfreuen wird. Die Schienen-Infrastruktur soll zwischen den Städten Essen und Gelsenkirchen auf Vordermann gebracht werden.

Für mehr als acht Millionen Euro sollen die Gleise und Oberleitungen erneuert werden. Außerdem sollen neue Schallschutzwände gebaut werden.

Wann plant Deutsche Bahn die Bauarbeiten?

Vom 10. November, 21 Uhr, bis zum 9. Dezember, 5 Uhr, sind die Bauarbeiten und die somit einhergehende Streckensperrung geplant. Das klingt nach harter Arbeit für die Deutsche Bahn, doch die Fachexperten wollen die Auswirkungen für alle Reisenden so gering wie möglich halten.

In Essen werden 280 Meter erneuert, wohingegen an ganzen 700 Metern in Gelsenkirchen gehämmert, geschraubt und getauscht wird. Das Ergebnis soll sich danach zeigen lassen: topmoderne Gleise, die den Reisekomfort auf der Schiene auf ein neues Level heben. Das Ganze kostet die Deutsche Bahn stolze 5,2 Millionen Euro.

Das ist allerdings noch nicht alles! Auch die Oberleitungen im Bahnhof Essen-Kray Nord bekommen eine Auffrischung. Alte Masten raus und neue Masten rein. Das für ganze 1,7 Millionen Euro. Aber notwendig, damit die Züge sicher unter Strom stehen!

Anwohner freuen sich auf Lärmschutz

Die Deutsche Bahn will in Gelsenkirchen zwei neue Schallschutzwände aufstellen, die über 600 Meter lang sind. Es handelt sich um keine gewöhnlichen Wände, denn sie bestehen aus hoch schallabsorbierenden Leichtmetallelementen. Die Anwohner entlang der Strecke können sich also auf ruhige Nächte freuen. Insgesamt fließen 1,4 Millionen Euro in den Bau des Schallschutzes.

Größere Auswirkungen haben die ganzen Bauarbeiten der Deutschen Bahn allerdings auf den Verkehr. Im Fernverkehr werden die Züge von Duisburg bis Gelsenkirchen umgeleitet mit einem Halt in Oberhausen. Im Nahverkehr gibt es Umleitungen und Haltestellenausfälle. Fahrplanänderungen lassen sich online abrufen.

Alle Änderung im Überblick

Im Fernverkehr gelten die Änderungen der Züge zwischen Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen von Freitag, 10. November, ab 21 Uhr bis Samstag, 9. Dezember, 5 Uhr. Der Halt in Essen entfällt. Die Züge halten dafür in Oberhausen

,,Im Nahverkehr werden die Züge der Linien RE 2 und RE 42 (Münster <> Mönchengladbach) zwischen Gelsenkirchen Hbf und Duisburg Hbf umgeleitet. Die Halte Essen Hbf sowie Mülheim (Ruhr) Hbf entfallen. Dafür halten die Züge in Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf.“ – laut der Deutschen Bahn. Für die Züge der Linie RE 42 Richtung Münster bis Essen werden als Ersatz Busse zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf fahren. Ebenfalls werden Busse als Ersatz für die S2 zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf fahren.

Die Einschränkung im Nahverkehr können online bei der Deutschen Bahn eingesehen werden.