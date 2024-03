Streik-Entscheidung gefallen – Deutsche Bahn hat keine Wahl mehr

Die Deutsche Bahn wollte das Schlimmste für seine Fahrgäste noch abwenden. Dafür hatte sie am Montag (11. März) sogar Klage gegen die Pläne der Lokführergewerkschaft GDL vor dem Arbeitsgericht Frankfurt eingereicht.

Doch jetzt herrscht bittere Gewissheit! Denn das Frankfurter Arbeitsgericht lehnte die einstweilige Verfügung gegen den Streikaufruf der Gewerkschaft GDL am Montagabend ab (wir berichteten). Demnach wird der mittlerweile sechste Warnstreik wie geplant am Dienstag (12. März) um 2 Uhr morgens starten und erst am Mittwoch (13. März) gleicher Zeit enden.

Schicksal von Pendlern besiegelt

„Die Streikankündigung ist viel zu kurzfristig. Zudem gibt es rechtswidrige Forderungen“, sagte Florian Weh, Hauptgeschäftsführer des Bahn-Arbeitgeberverbands AGV Move, am Montagabend. Doch die Absage vom Arbeitsgericht hat das Schicksal tausender Pendler für Dienstag besiegelt.

Richterin Stephanie Lenze begründete die Entscheidung damit, dass der Ausstand „nicht unverhältnismäßig“ sei. Der Streik der GDL ist bereits am Montagabend im Güterverkehr angelaufen und soll in der Nacht zu Dienstag auf den Personenverkehr ausgeweitet werden.

Deutsche Bahn zieht noch letzten Trumpf

Doch auf sich sitzen lassen, will der DB-Konzern die Entscheidung des Arbeitsgerichts nicht. Demnach wolle man die Möglichkeit, Berufung vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht einzureichen, am Dienstag nutzen. Die Verhandlungen gehen also in eine neue Runde.

Die kurze Vorlaufzeit hatte Gewerkschaftschef Claus Weselsky bereits angekündigt, um noch mehr Druck auf die Arbeitgeber auszuüben (>>hier mehr dazu). Vorher hatte man der Bahn zumindest 48 Stunden gegeben, um einen Notfahrplan auszutüfteln. Reisende müssen dieses Mal also relativ kurzfristig nach einem Plan B suchen, um ohne Komplikationen an ihr Reiseziel zu gelangen. (mit dpa)