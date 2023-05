Deutsche Bahn: Fällt der Mega-Streik jetzt aus? Verhandlungen machen Hoffnung

Diese Nachricht war für viele Kunden der Deutschen Bahn ein Schock: Für Sonntag (14. Mai) kündigte die EVG einen 50-stündiger Mega-Streik an.

Pendler und andere Reisende stehen also wieder vor einem großen Problem – oder doch nicht? Plötzlich gibt es wieder die Hoffnung, dass die EVG den Streik bei der Deutschen Bahn doch noch absagen könnte.

Mega-Streik bei der Deutschen Bahn angekündigt

Am Donnerstag (11. Mai) wurde eine Befürchtung von vielen Pendlern zur Wahrheit: Die EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) rief die Beschäftigten der Deutschen Bahn zum dritten Warnstreik in der laufenden Tarifrunde auf. Der Ausstand soll von Sonntagabend, 22.00 Uhr, bis Dienstagabend, 24.00 Uhr, dauern. Die Bahn entschied, in dieser Zeit den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch bei DB Regio wird demnach kaum ein Zug fahren (Wir berichteten>>>).

Doch nun gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer am Horizont. Falls es nämlich zwischen der DB und der Gewerkschaft doch noch zu einer Einigung im Tarifstreit kommen sollte, könnte der Streik doch noch abgewendet werden können.

Doch kein Streit bei der DB?

Am Donnerstag gab es zwischen den beiden Parteien noch Verhandlungen – doch die führten noch nicht zum gewünschten Ergebnis. „Die Chance, den Warnstreik abzusagen, ist augenblicklich vertan“, hieß es. Beide Seiten hatten bis in den späten Abend hinein in Köln zusammen gesessen, um eine Lösung im festgefahrenen Tarifkonflikt zu finden.

Doch es besteht noch die Möglichkeit auf einen glimpflichen Ausgang mit einer Einigung. Das würden sicherlich auch alle Bahnfahrer und Pendler befürworten. Nun hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft dem Unternehmen eine ganz klare Deadline gesetzt. Ein neues Angebot muss nach dem Ultimatum der EVG bis Freitag (12. Mai) 12.00 Uhr vorliegen, ansonsten wird wohl 50 Stunden gestreikt. (mit dpa)