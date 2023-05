Deutsche Bahn: Deutschlandticket gebucht, aber nicht bekommen – das musst du jetzt tun

Das ewig lange Warten hat ein Ende. Seit Montag ist es endlich da: das Deutschlandticket. Für 49 Euro im Monat kann man mit dem öffentlichen Nahverkehr durchs ganze Land reisen. Dazu zählen selbstverständlich auch die Regionalzüge der Deutschen Bahn.

Wer allerdings direkt zum Start sein Deutschlandticket kaufen wollte, der musste jede Menge Geduld mitbringen. Überlastete Apps und Verkaufsstellen sorgen noch immer für Probleme. Die Deutsche Bahn hat nun einige Antworten für diejenigen, die noch immer auf ihr Ticket warten.

Deutsche Bahn: Chaos durch Deutschlandticket

Das Deutschlandticket sorgte an so manchem Bahnhof für irre Szenen. Meterlange Schlangen bildeten sich beispielsweise durch den Essener Bahnhof. Zahlreiche Menschen wollten zum Kundencenter und dort ihr Ticket kaufen. Dafür warteten sie teils mehrere Stunden (hier mehr erfahren).

Andere versuchten, von Zuhause beispielsweise über die Navigator-App der Deutschen Bahn an das Ticket zu kommen. Dabei kam es allerdings wegen Systemüberlastungen zu Problemen. „Ich habe mir gestern das 49€-Ticket in der App Navigator gekauft. Daraufhin erhielt ich eine E-Mail, dass die Aktivierung sich etwas verzögert. Wie und wann kann ich mein Ticket einsehen?“, wandte sich ein Fahrgast auf Facebook an die Bahn.

Das kannst du tun, wenn du aufs Ticket wartest

Ein Problem, mit welchem der Fahrgast bei weitem nicht allein ist. Was also tun, wenn das eigene Deutschlandticket noch nicht aktiviert ist, aber man schon reisen will oder muss? Darauf antwortet die Deutsche Bahn auf Facebook.

Es sei nicht abzusehen, wann die Aktivierung final abgeschlossen wird. „Aufgrund der hohen Zugriffszahlen kommt es aktuell zu technischen Problemen. Du kannst in den Zügen der DB aber auch deine Bestellbestätigung als Nachweis, dass du das Deutschland-Ticket gekauft hast, vorzeigen. Das wird als Ticket anerkannt“, heißt es aber. Fahren kann mal also trotzdem schon.

Deutsche Bahn: Andere Regeln bei Bussen

Allerdings bezieht sich diese Regelung nur auf die Züge Deutschen Bahn. Busse in den einzelnen Städten Deutschlands werden dagegen meist von lokalen Verkehrsbetrieben betrieben.

Hier empfiehlt die Deutsche Bahn, sich vorher beim jeweiligen Betrieb zu informieren, ob eine Bestellbestätigung ebenfalls als Nachweis genügt.