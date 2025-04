Deutsche Bahn erteilt Kunden Absage – sie werden bald vergeblich suchen

Schlechte Nachrichten für zahlreiche Kunden der Deutschen Bahn! Schon bald werden Passagiere einen Service vergeblich suchen.

Das war’s: Die Deutsche Bahn (DB) gibt ihr Geschäft mit den sogenannten Service Stores an Bahnhöfen auf. Die kleinen Läden, in denen unter anderem Snacks, Zeitungen und Getränke verkauft werden, sollen künftig unter den Markennamen der jeweiligen Betreiber weitergeführt werden.

Deutsche Bahn hat insgesamt 200 Service Stores

Das teilte die Bahn auf der Plattform Linkedin mit. „Die Läden bleiben und werden weiter modernisiert“, hieß es dort. Nun aber nicht mehr unter dem Markendach der DB. Die will sich künftig lieber auf ihr eigentliches Kerngeschäft konzentrieren. Im Fokus dabei: Sanierte Anlagen, weiterentwickelte Stationen und bessere Informationen für Passagiere.

In ganz Deutschland gibt es insgesamt 200 Service Stores. Betrieben werden die Geschäfte von privaten Anbietern im Franchise-Modell – und das bereits seit 1998. Mit dem Konzept sollten kleinere Kioskbetreiber die Chance bekommen, Fuß zu fassen.

Deutsche Bahn will ServiceStores-Marke bis Ende 2026 auflösen

Doch der Plan ging offenbar nicht ganz auf. „Überwiegend übernahmen jedoch einige wenige Marktführer mit hoher eigener Kompetenz bei Reisendenbedarf die Geschäfte“, hieß es.

Bis Ende 2026 will die Deutsche Bahn die Marke ServiceStore DB auflösen. Die Betreiber der Kioske können ihre Geschäfte jedoch unter eigener Marke weiterführen. (mit dpa)

