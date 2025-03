Deutsche Bahn: Passagiere erblicken neue Automaten am Bahnhof – verrückt, was dort verkauft wird

Welcher Kunde der Deutschen Bahn hat nicht schon einmal davon geträumt, eine stressfreie Reise von A nach B zu haben. Für einige Reisende hat sich dieser kleine Traum nun erfüllt. Dass dabei einer der größten Einrichtungskonzerne Deutschlands eine Rolle spielt, dürfte dennoch einige überraschen.

Mit Überraschungen kennt sich die Deutsche Bahn jedoch bekanntlich bestens aus ­– auch wenn es oftmals eher böse Überraschungen sind. Dieses Mal staunen Passagiere aber nicht schlecht, als sie an einigen Hauptbahnhöfe ganz besondere Automaten sehen.

Deutsche Bahn: Besondere Aktion in Bahnhöfen

Denn vom 10. bis 15. März – pünktlich zum Weltschlaftag – sorgt der sogenannte Schlafomat an den Bahnhöfen Hamburg-Altona, Köln und Düsseldorf für erholsame Momente. In Zusammenarbeit mit Ikea unterstreicht diese interaktive Automatenaktion die Expertise für guten Schlaf des Möbelkonzerns. Von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr steht der Schlafomat in den Bahnhöfen der Deutschen Bahn für Reisende zur Verfügung. Am Freitag und Samstag können sie ihn jeweils von 12 bis 22 Uhr nutzen.

Doch wie funktioniert er? So interaktiv, wie er angekündigt wurde: mit einem Foto von seinem Gähnen. Damit erhält man nicht nur einen Code zum Entsperren des Automaten, sondern kann sich auch direkt ein passendes Produkt für die Weiterreise mitnehmen. Ob nun ein Nackenkissen, eine Schlafmaske oder doch einen kleinen Snack für zwischendurch – alles ist darauf spezialisiert, die Reisen bequemer zu machen.

Deutsche Bahn: Schlafomat für besseren Schlaf?

Ikea möchte mit dem Schlafomaten aber nicht nur die Reise angenehmer gestalten, sondern auch zeigen, wie einfach sich der Schlaf mit simplen Lösungen nachhaltig verbessern lässt. Und für einen guten Zweck ist auch direkt gesorgt: Nicht abgeholte Produkte gehen an die lokale Bahnhofsmission der Deutschen Bahn.

Damit aber noch nicht genug. Am 13. März von 15 bis 17 Uhr geht Ikea mit der Aktion live. In Köln findet eine exklusive Live-Stream-Session auf Twitch mit den bekannten Streamern LetsHugo und Mahluna statt. Parallel wird das Ganze auf dem YouTube-Kanal des Konzerns übertragen. So können auch alle, die nicht vor Ort sind, digital ein Teil des Schlafomats miterleben.