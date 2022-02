Flixtrain erhöht Druck auf Deutsche Bahn – Kunden können profitieren: „Auf vielen Strecken auf ICE-Niveau“

Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft – auch für die Deutsche Bahn!

Die Deutsche Bahn gilt als Quasi-Monopolist in Sachen Zug- und Bahnverkehr in Deutschland. Zwar gibt es regional immer wieder kleinere Anbieter, die dem Marktführer Kunden und Fahrgäste auf verschiedenen Strecken streitig machen. Doch so richtig rütteln kann an der Vormachtstellung des ehemaligen Staatsunternehmens niemand.

Wird sich das bald durch Flixtrain ändern? Wackelt der Thron der Deutschen Bahn sogar?

Flixtrain erhöht Druck auf Deutsche Bahn

Flixtrain hat Ende 2021 sein Streckennetz ausgebaut, und das sogar zum Teil massiv! So sind von Duisburg aus jetzt 27 Ziele in Deutschland erreichbar, darunter beliebte Städte wie Berlin, Hamburg und München. Auch eine Fahrt von Aachen nach Leipzig ist möglich – mit den Zwischenstationen Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Hamm, Gütersloh, Bielefeld, Hannover, Stendal und Berlin.

Flixtrain breitet sich immer mehr aus – und macht der Deutschen Bahn Konkurrenz. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Im Klartext: echte Konkurrenz für die Deutsche Bahn! Auch die Preise sind ähnlich wie beim Fernbus-Pendant Flixbus ziemlich niedrig und damit absolut konkurrenzfähig. So kostet eine Fahrt von Duisburg nach Berlin je nach Buchungszeitpunkt gerade mal zwischen 14,99 Euro und 29,99 Euro. Und eine Fahrt von Hamburg nach München, von Nord nach Süd also, kostet ebenfalls zwischen 9,99 Euro und 34,98 Euro.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

Kampfansage an die Deutsche Bahn! „Auf vielen Strecken auf ICE-Niveau“

Das Unternehmen garantiert nach eigenen Angaben jedem Gast einen festen Sitzplatz, schreibt in einer Mitteilung mutig: „Außerdem sind die Fahrtzeiten auf vielen Strecken auf ICE-Niveau.“ Die Fahrzeit von Duisburg nach Hamburg soll etwas über drei Stunden liegen, nach Berlin knapp viereinhalb Stunden. Nächste Breitseite also gegen die Deutsche Bahn!

Bis zum Sommer will das Unternehmen insgesamt 70 Ziele in Deutschland anfahren, der Check-In läuft wegen Corona aktuell kontaktlos. Es herrscht eine Maskenpflicht und die 3G-Regel. Verstecken braucht sich Flixtrain also definitiv nicht vor der Deutschen Bahn, ganz im Gegenteil.

Na, solange Kunden vom Konkurrenzkampf profitieren... (mg)