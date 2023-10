Deutsche Bahn krempelt Fahrplan um – Reisende sollten genau hinschauen

Der neue Jahresfahrplan für 2023 und 2024 der Deutschen Bahn ist da! Er gilt zwar erst ab dem 10. Dezember, doch kannst du dir schon ab dem 11. Oktober Tickets für Fahrten im neuen Jahr buchen.

Es gibt etliche neue Verbindungen im Regional- und Fernbereich, mehr Nachtfahrten, neue Fahrzeuge, aber auch die ein oder andere Baustelle wird die Deutsche Bahn 2024 errichten. Darum sollten sich Reisende jetzt schon informieren.

Deutsche Bahn: Mehr IC und ICE-Verbindungen

Vor allem Berliner profitieren vom neuen Fahrplan. Denn der sieht weitere Verbindungen mit einer Sprinter-Linie zwischen der Hauptstadt und München vor. Somit kommen täglich 14 schnelle Zugverbindungen zustande. Dazu fahren drei bisherige Sprinter ohne Halt zwischen Berlin und Nürnberg. Für die Strecke brauchen die Züge nicht einmal mehr vier Stunden.

Und die Berliner können sich gleich doppelt freuen, denn auch auf der Strecke in Richtung NRW soll bereits ab Dezember eine zweistündige Verbindung nach Köln über Wuppertal eingerichtet werden. Die Züge werden dann nicht mehr wie bisher in Hamm geteilt und kommen so zehn Minuten früher ans Ziel.

Mit den neuen Verbindungen gibt es auch 25 Prozent mehr Sitzplätze. Zwischen Hannover und Berlin gibt es auch eine halbstündige Taktung. Sogar 30 Minuten schneller geht es von Berlin nach Amsterdam.

Mehr Verbindungen in der Region

Nicht nur zwischen den Metropolen, auch zwischen den regionalen Großstädten werden mehr Verbindungen gestellt. Zwischen Jena, Leipzig und Nürnberg zum Beispiel gibt es ab Dezember fünfmal so viele Bahnfahrten. Dabei werden auch Rudolstadt und Ludwigsstadt an den Fernverkehr angedockt. Mit dem Intercity fährt es sich 30 Minuten schneller als mit den Regionalbahnen.

Von Magdeburg nach Hamburg kommt eine neue Direktverbindung hinzu – mit Halt in Stendal sowie nach Schwerin und Rostock.

Deutsche Bahn: Nachtzüge, neue ICEs und Riesen-Baustelle

Erst drei, dann sieben Mal die Woche geht es jeweils ab Dezember und Herbst 2024 von Berlin nach Paris und Brüssel mit dem Nachtzug – und das zunehmend mit den neuen ICE 4-Zügen. Die verkehren ab Dezember auch nach Österreich. Und auch der ICE 3no soll öfter zwischen NRW, Frankfurt, Stuttgart und München eingesetzt werden und künftig auch nach Brüssel und Amsterdam.

Im Juli 2024 wird die Deutsche Bahn auf einer der größten Baustellen zwischen Frankfurt und Mannheim mit der Arbeit beginnen. Das Ganze soll ein halbes Jahr in Anspruch nehmen.