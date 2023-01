Deutsche Bahn: Kind (5) steigt beim Spielen in Zug – und fährt davon! Polizei-Suche mit Hubschrauber

Es ist DER Albtraum von jedem Papa und jeder Mama: Wenn das eigene Kind plötzlich verloren geht! In Bayern ist ein kleiner Junge (5) am Mittwochnachmittag (4. Januar) beim Spielen mit einem Freund in Nördlingen plötzlich verschwunden.

Die völlig verzweifelte Mutter hat daraufhin den Notruf gewählt – und die Einsatzkräfte zu einer großangelegten Suchaktion animiert! Dabei ist das Kind in einen Zug der Deutschen Bahn gestiegen…

Deutsche Bahn: Kind (5) fährt allein davon

Wie die Polizei Augsburg am Donnerstag (5. Januar) mitteilt, hat der Suchtrupp neben diversen Polizeikräften auch einen Polizei-Hubschrauber, eine Hundestaffel und eine Drohne aufgeboten.

Entwarnung hat es erst knapp zwei Stunden später gegeben: Polizisten fanden den kleinen Ausreißer unversehrt am Bahnhof Aalen in Baden-Württemberg auf.

Laut Polizei hatte das Kind allein eine rund 45-minütige Bahnfahrt in den etwa 30 Kilometer entfernten Ort unternommen. Na, Hauptsache, der Junge ist unverletzt geblieben…