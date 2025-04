Deutsche Bahn: Frauen wollen mit Hunden reisen – bei der Buchung fallen sie aus allen Wolken

Deutsche-Bahn-Passagiere sollen mit dem Deutschland-Ticket eigentlich möglichst günstig durch die Bundesrepublik reisen können. Doch wenn Hunde mit an Bord sind, ist von der Vergünstigung oft nicht mehr viel übrig – das mussten auch mehrere Frauen aus Berlin feststellen. Sie fielen bei der Buchung ihrer Bahn-Tickets aus allen Wolken.

„Wir sind drei Privatpersonen, die einfach gerne mit ihren Hunden in den Harz fahren wollen und dabei festgestellt haben, dass die Menschen mit dem Deutschland-Ticket zwar alle ganz günstig dahin kommen, aber dass wir für Hunde Fahrscheine kaufen müssen. Da kostet die Hin- und Rückfahrt pro Hund 50 Euro – das hat uns ein bisschen erstaunt“, erklärt Lisa Ströhlein gegenüber DER WESTEN.

Hunde-Preise sorgen für Ärger

Und deswegen haben die Frauen jetzt eine Petition ins Leben gerufen. „Zeit für Fair Play bei der Hunde-Bahnreise!“, fordern sie dort. Bis zum 10. April wurden dort bereits insgesamt 920 Unterschriften gesammelt. „Die Preise für Hunde in deutschen Zügen sind ein Witz. Während Fahrräder ganze Abteile bekommen und Kinder kostenlos reisen, werden Hundebesitzer mit absurden Gebühren belastet. Die Deutsche Bahn berechnet den Platz auf dem Zugboden für Hunde, als wäre er erstklassige Immobilienfläche – und das ohne einheitliche Regelung im gesamten Netz“, klagen sie dort an. An das Bundesministerium für Digitales und Verkehr haben die Frauen einen offenen Brief geschrieben.

Für kleine Hunde und andere kleine Haustiere (bis zur Größe einer Hauskatze) brauchen Passagiere keine Fahrkarte, wenn die Tiere in einem geeigneten Transportbehältnis mitgenommen werden, heißt es auf der Webseite der Deutschen Bahn. Für größere Hunde brauchen Passagiere jedoch eine eigene Fahrkarte. Das trifft auch auf die drei Frauen aus Berlin zu. Lisa selbst besitzt einen Schäferhund-Mix namens Pepper.

Hunde zahlen die Hälfte des Fahrpreises

Zwar zahlt man für solche Hunde nur die Hälfte des Fahrpreises, aber: Bei mehreren Hunden kann das ganz schön ins Geld gehen. Noch dazu haben die einzelnen Verkehrsverbünde eigene Regel, was die Kosten bei der Beförderung von Hunden betrifft. Im VRR-Gebiet und in NRW ist die Hundemitnahme beispielsweise immer kostenfrei möglich.

Die Mitnahme von entgeltpflichtigen Hunden ist generell nicht im Deutschland-Ticket enthalten. Für entgeltpflichtige Hunde kann kein Deutschland-Ticket erworben werden. Für die Strecke oder das jeweils durchfahrene Tarifgebiet brauchen Passagiere ein gültiges Tarifangebot für Hunde.

Den Urlaub haben die drei Berlinerinnen trotz der teuren Umstände aber nicht abgesagt. „Trotzdem ist das natürlich immens ärgerlich“, betont die 37-Jährige.