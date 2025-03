Deutsche Bahn: Plötzlich ertönt Durchsage im ICE – Hunde-Fans mit Pipi in den Augen

So eine Zugfahrt mit der Deutschen Bahn hat oftmals spannende Geschichte zu bieten. Sei es die typische, dass der Zug mal wieder Verspätung hat und überfüllt ist, sodass man keinen Sitzplatz mehr bekommt. Oder sogar einen Personenschaden mit darauffolgender Evakuierung.

Doch eine Durchsage dieser Art, hat wohl noch nie jemand im ICE gehört. Ein bekannter Moderator war live dabei und hat das passende Video dazu auf Instagram gepostet. Es treibt vor allem Hunde-Fans garantiert Pipi in die Augen.

Deutsche Bahn mit seltsamer Durchsage – Hunde-Fans mit Tränen in den Augen

Kennt ihr noch Tobi Schlegl? Bekannt wurde er beim früheren Musiksender VIVA. Inzwischen ist er nicht nur Radio- und Fernsehmoderator, sondern unter anderem auch noch Autor und Notfallsanitäter. Auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse mit dem ICE konnte er eine ungewöhnliche Durchsage per Video festhalten, die es so wahrscheinlich noch nie gab bei der Deutschen Bahn. Hintergrund war ein Personenschaden, der zu einer Evakuierung des Zuges geführt hat.

Die Durchsage in dem Video startet mit den Worten: „Eine wichtige Information für alle Tierbesitzer auf dem Zug hier. Alle Hundebesitzer mögen mal bitte zu mir in Wagen 9 kommen.“ Warum denn das, werden sich jetzt wohl einige fragen. Die Auflösung folgt prompt: Es geht um einen ungeplanten Zwischenhalt, damit die armen Vierbeiner bei dieser länger als gedachten Reise auch mal Pipi machen können. Alles andere würde ja an Tierquälerei grenzen, und das möchte ja keiner, wie der Sprecher passend formuliert. Zudem bittet er alle andere Fahrgäste um Verständnis und appelliert dabei an ihr Herz für Tiere.

Beste Ansage überhaupt

Zu dem Video schreibt Tobi Schlegl bei Instagram: „Beste ICE-Ansage in meinem Evakuierungszug. Für alle Tierfreunde.“

Und auch seine Follower sind begeistert von der Aktion des Zugpersonals der Deutschen Bahn. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Mein Hundebesitzerherz hüpft! Toll, toll, toll! Danke fürs Teilen“, „Ehrenmann“, „Sehr geil, ganz groß“ oder auch „Wie toll ist das denn?“ Ein Follower vermutet nur mit einem Augenzwinkern: „Zu ihm in Wagen 9. Der wollte die doch alle nur streicheln.“