Deutsche Bahn senkt BahnCard-Preise – doch es gibt einen Haken

Passagiere der Deutschen Bahn, aufgepasst! Das Unternehmen senkt die Preise für die BahnCard – es gibt allerdings einen Haken. Das Angebot gilt nicht für jeden. Aber wenn du zu den Betroffenen gehörst, dann sparst du einen ordentlichen Batzen Geld.

Quer durch Deutschland fahren – und das für ein ganzes Jahr. Das ist mit der BahnCard 100 möglich. Jetzt gibt es sie sogar um einiges günstiger. Allerdings nicht für jeden.

Deutsche Bahn: Neue Option für Passagiere unter 27

Wie das Onlineportal „heise.de“ berichtet, gibt es für jüngere Menschen jetzt eine günstigere Variante. Wenn du nicht älter als 27 Jahre bist, dann ist für dich ab sofort die „My Bahncard 100“ zu haben.

Mit dieser Karte kannst du deutschlandweit verschiedene Züge aus dem Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie viele Privatbahnen nutzen. Wenn du Besitzer der „My Bahncard 100“ bist, dann kannst du auch im gesamten Bundesgebiet den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzen – und dass ohne zusätzliche Kosten! Außerdem darfst du ein Fahrrad und bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre mitnehmen.

Deutsche-Bahn-Passagiere können einiges an Geld sparen

Vom Angebot her entspricht die „My Bahncard 100“ dem Umfang der bereits erhältlichen Bahncard 100. Der Unterschied ist einzig und alleine der Preis: Für die „My Bahncard 100“ zahlst du in der 2. Klasse pro Jahr knapp 3.000 Euro. Für die „My Bahncard 100“ in der 1. Klasse zahlst du 5.888 Euro – das sind gut 1.500 beziehungsweise 1.800 Euro weniger als die normale BahnCard 100.

Doch das Angebot ist nur bis April 2025 erhältlich. Du findest es auf bahn.de oder im DB Navigator. Die BahnCard 25 und 50 gab es bereits in einer günstigeren Variante für junge Leute.

