Die Deutsche Bahn geht neue Wege und stellt mit dem sogenannten Ideenzug der Südostbayernbahn Zukunftsvisionen für den Regionalverkehr vor. Zusammen mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) hat die Südostbayernbahn in Nürnberg den Ideenzug am Montag (3. Juli) vorgestellt.

Es beinhaltet ein 1:1-Modell eines RE-Doppelstockwagens, in dem neuartige Produkt- und Servicekonzepte für den Regionalverkehr realisiert wurden. Die Südostbayernbahn hat dafür gemeinsam mit Kunden Ideen für eine neue Innenraumgestaltung entwickelt und diese in ein Zugmodell eingebaut. Ab sofort können diese nun von Deutsche-Bahn-Kunden getestet werden.

Deutsche Bahn stellt Zukunft vor

Unter den Keywords Entspannung, Familie, Komfort, neues Sitzen, Stammtisch, Büro, Abteil, Eckbank, Einstieg und Mehrzweckbereich stellt die Deutsche Bahn ihren neuen Ideenzug vor. Im neuen Angebot sind unter anderem Sessel enthalten, die genau auf die Fenster gerichtet sind, sodass der Fahrgast nur noch die Aussicht genießen und abschalten kann.

+++ NRW: Deutschlandticket stürzt Verkehrsverbände ins Chaos – mit diesen Folgen für Kunden +++

Außerdem gibt es im Ideenzug der Deutschen Bahn extra bequeme und elektrisch verstellbar Sitze in der 1. Klasse. Des Weiteren sind in dem Ideenzug neuartige Sitze verbaut. Die Sitze aus „Mesh“ passen sich ergonomisch dem Rücken an. Das leichte Material dient außerdem als passive Klimatisierung. Für die Stammtisch-Liebhaber wurde eigens eine kleine „Bar“ eingebaut. Zumindest gibt es hohe Sitzbänke als Barhocker und einen erhöhten Tisch als Tresen. Vieles mehr ist noch in dem Angebot der deutsche Bahn enthalten.

Deutsche Bahn: Kunden sind sich uneinig

Die Kunden der Deutschen Bahn reagieren auf Facebook gespalten auf das neue Angebot. Ein User lässt seiner Wut freien lauf: „Hahaha… Zug der Zukunft. Aber in der Gegenwart nie pünktlich. Klimaanlage fällt aus, Bordrestaurant defekt, Wagenreihung umgekehrt… 3 Minuten vorm Einlaufen…. Dann Wagenreihung doch wie vorgesehen. Die Bahn ist das Allerletzte. Die sollten alle mal nach Japan in die Ausbildung gehen. Schrottverein!“

+++ Deutschlandticket in NRW: Hammer-Ankündigung – Bahn-Kunden können es kaum fassen +++

Ein weiterer User schreibt: „Ihr habt echt jeglichen Realitätsbezug verloren. Echt traurig“. Andere User sehen auch das Positive am neuen Konzept, auch wenn teils mit ein bisschen Humor: „Mit dem Zug komme ich dann fast ein bisschen gern wieder 6h zu spät“.

Deutsche Bahn: Neues Konzept findet auch positiven Anklang

Einige Facebook-User freuen sich aber auch auf das innovative Konzept und schreiben: „Gerade mit gefahren und muss sagen einfach mega“ oder „Bin heute mit gefahren – ganz toller Zug! meine Bahn der Zukunft!“ Was den meisten Usern aber viel lieber als ein neuer und hochmoderner Zug wäre, lässt sich durch folgendem Facebook-Kommentar ganz gut beschreiben: „Nahezu jeder denkt jetzt vermutlich – einfach pünktlich – würde schon vollkommene Dankbarkeit auslösen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Die Deutsche Bahn stellt mit ihrem Ideenzug ein innovatives und spannendes Konzept vor. Allerdings sollten sich nach Meinung der Kunden erstmal die Grundbedürfnisse befriedigen lassen. Und das ist in den Augen der Bahnkunden einfach nur die Pünktlich- und Zuverlässigkeit. Mehr Informationen zur Deutschen Bahn gibt es hier.