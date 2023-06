Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat wohl den Schuss nicht gehört! Denn die will wohl nächste Woche die Deutsche Bahn bestreiken – und das mitten in der Urlaubs- und Feriensaison! Wie „Bild“ berichtet, soll ein 24-Stunden-Warnstreik am Dienstag (4. Juli) abgehalten werden. Bundesweit. Kein ICE, keine Regio-Bahnen, nicht einmal Güterzüge sollen fahren. Dann bleiben Deutschlands Schienen leer.

Gegenüber „Bild“ sagt EVG-Streikleiter Frank Hauenstein: „Wir sind bereit, den Druck zu erhöhen. Der EVG-Vorstand entscheidet am Freitag (30. Juni) bei seiner Sitzung über mögliche Maßnahmen.“ Erst danach soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Gewerkschaft will in Urlaubssaison streiken

Ein Streik würde deutschlandweit für Bahn-Chaos sorgen. In NRW sind bereits Sommerferien. Ungewöhnlich ist, dass der Warnstreik kommen soll, obwohl noch die Urabstimmung. Die EVG lässt ihre Mitglieder darüber abstimmen, ob ein unbefristeter Streik ausgerufen werden soll.

Bis zu einer Entscheidung sichern die Gewerkschaften einen Streik-Stopp zu. Eigentlich. Denn in diesem Tarifstreit ist das nicht der Fall. Die EVG verlangt zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro monatlich mehr für jeden Beschäftigten. Die Deutsche Bahn lehnt das ab. Jetzt will die EVG den Druck erhöhen.

Deutsche Bahn könnte gegen Streik klagen

Schon am 27. März und am 21. April wurde gestreikt. Mitte Mai sollte ein 50-stündiger Streik folgen, die Bahn zog erfolgreich dagegen vor Gericht. Auch diesmal könnte sie gerichtlich gegen einen Warnstreik vorgehen.

Mitte Juli soll das Ergebnis der Urabstimmung feststehen. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Mitglieder FÜR einen unbefristeten Streik votieren. Dann würde das Bahn-Chaos erstmal kein Ende nehmen…